Счетная палата выявила нарушений и недочетов на 23 млрд гривен в 2017 году

Об этом говорится в годовом отчете Счетной палаты, передают Українські Новини.

Всего в 2017 году Счетной палатой было проверено 635 объектов, подготовлено и утверждено 95 отчетов, для составления которых было осуществлено 638 контрольно-аналитических и экспертных мер.

Счетная палата выявила нарушений и недочетов на общую сумму более 23 млрд гривен.

В целом объем проверенных госсредств составил около 504 млрд гривен.

Каждый аудитор в среднем проверил около 1,8 млрд гривен госсредств, при этом одним аудитором было выявлено нарушений и недочетов на 82,3 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Счетная палата отмечает, что государственный бюджет на 2017 год не выполнен по доходам на 3,4 млрд гривен и расходам на 31 млрд гривен.