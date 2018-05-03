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Счетная палата выявила нарушений и недочетов на 23 млрд гривен в 2017 году
12:35 03.05.2018 |
Об этом говорится в годовом отчете Счетной палаты, передают Українські Новини.
Всего в 2017 году Счетной палатой было проверено 635 объектов, подготовлено и утверждено 95 отчетов, для составления которых было осуществлено 638 контрольно-аналитических и экспертных мер.
Счетная палата выявила нарушений и недочетов на общую сумму более 23 млрд гривен.
В целом объем проверенных госсредств составил около 504 млрд гривен.
Каждый аудитор в среднем проверил около 1,8 млрд гривен госсредств, при этом одним аудитором было выявлено нарушений и недочетов на 82,3 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Счетная палата отмечает, что государственный бюджет на 2017 год не выполнен по доходам на 3,4 млрд гривен и расходам на 31 млрд гривен.
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