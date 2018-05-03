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В апреле продажи новых легковых автомобилей повысились на 6% до 6,8 тыс. единиц
10:00 03.05.2018 |
В апреле украинский автопарк пополнили 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с предыдущим годом, апрельский рынок вырос на 6%, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Лидирующую позицию на рынке традиционно занимает Toyota. В апреле украинцы приобрели 852 автомобиля этой японской марки. В результате, от своего показателя годичной давности Тойота отстала на 5 процентов.
Второе место досталось Renault. Свое предпочтение автомобилям этой французской марки отдали 676 чел., что на 12% меньше чем в апреле 2017 года.
Volkswagen с 70 процентным ростом занял третью позицию в рейтинге прошедшего месяца. Автомобили этой марки в апреле выбрали 611 автомобилистов.
На четвертом месте - Hyundai, в активе которой 441 регистрация (+26%).
Замыкает пятерку лидеров рынка новых легковых автомобилей Nissan, спрос на автомобили этой марки в Украине вырос на 54% и составил 409 шт.
Также в апреле в ТОП-10 месяца вошли: Audi - 404 шт. (+64%); Skoda - 385 шт. (+7%); KIA - 298 шт. (-36%); Mazda - 296 шт. (+44%); Ravon - 251 шт. (+70%).
Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Duster, свой выбор на котором остановили 308 покупателей.
Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 26,1 тыс. легковых автомобилей, что на 12% больше чем годом ранее.
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