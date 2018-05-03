Госбюджет Украины в апреле перевыполнен по доходам на 2,2% – Госказначейство

Доходы государственного бюджета Украины в апреле 2018 года составили 78,87 млрд грн, что на 1,67 млрд грн, или 2,2%, больше планового показателя, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) на своем сайте в среду.

Согласно ее данным, по сравнению с апрелем прошлого года бюджетные поступления сократились на 6,17 млрд грн, или на 7,2%, что связано с проведенной в апреле-2017 спецконфискацией почти на 30 млрд грн.

Общий фонд (спецконфискация учитывалась по спецфонду – ИФ) получил в минувшем месяце 73,38 млрд грн, что на 4,3% больше плана и на 44,6% превышает показатель годичной давности.

Частично это было обусловлено перечислением первого транша прибыли за минувший год от Нацбанка на сумму 15 млрд грн, тогда как в апреле прошлого года бюджет получил по этой статье 10 млрд грн.

В целом по итогам четырех месяцев 2018 года доходы госбюджета Украины составили 272,45 млрд грн, отставание от плановых показателей сократилось до 1,8%, а по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года достигнут рост доходов на 4,9%.

Поступления в общий фонд за январь-апрель-2018 составили 248,8 млрд грн, что на 2,2% ниже плана, но на 16,7% лучше показателя января-апреля-2017.

Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления за четыре месяца 2018 года принесли бюджету 121,55 млрд грн, что на 1,23 млрд грн, или 1%, меньше планового показателя, тогда как таможенные – 99,09 млрд грн, не дотянув 4,68 млрд грн или 4,5% до плана. В сравнении с четырьмя месяцами прошлого года налоговые показатели в этом году выросли на 11%, таможенные – на 8,8%.

В апреле поступления по налогам достигли 29,08 млрд грн, что на 12,4% выше ожидаемого уровня и на 57,3% лучше апреля-2017. Таможенные поступления за апрель оказались на 10,8% хуже запланированного уровня – 24,18 млрд грн, что также ниже показателя за прошлый год на 0,1%.

В целом апрельский план по ГФС был перевыполнен относительно плановых показателей на 0,5%. Поступления составили 53,26 млрд грн, что лучше показателя апреля-2017 на 10,57 млрд грн, или 24,7%.

Как уточнило Госказначейство, за четыре месяца этого года НДС был возмещен на суму 43,6 млрд грн, что на 14,7% больше показателя января-апреля 2017 года. В том числе апрельское возмещение составило 9,95 млрд грн по сравнению с 10,1 млрд грн в марте этого года и 11,09 млрд грн – в апреле прошлого.

Доходы местных бюджетов в апреле 2018 года составили 19,53 млрд грн, что на 8% превышает прошлогодний показатель, а в целом за четыре месяца местные бюджеты получили 72,56 млрд грн, что на 17,6% больше показателя четырех месяцев прошлого года.

Согласно данным Госказначейства, поступления единого социального взноса (ЕСВ) в апреле-2018 увеличились к апрелю-2017 на 24,9% – до 18,6 млрд грн, а за четыре месяца – на 27,3%, до 68,39 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн.