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Остаток средств на едином казначейском счете в апреле сократился на 33% до 5,5 млрд гривен
16:13 02.05.2018 |
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в апреле сократился на 33,2% с 8,309 млрд гривен (на 1 апреля) до 5,546 млрд гривен (на 1 мая).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2018 году составлял по состоянию на 1 января 5,099 млрд гривен, а максимальный - 20,105 млрд гривен - на 1 февраля.
За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.
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