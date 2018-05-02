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Украина в І кв. нарастила товарооборот со странами ЕС на 17,7%, с РФ на 14,9% - НБУ
11:35 02.05.2018 |
Украина в январе-марте 2018 года увеличила товарооборот со странами ЕС на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $8,581 млрд, соответствующие статистические данные обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
Центробанк уточняет, что возрос как объем экспорта - на 26,5%, до $4,058 млрд, так и импорта - на 10,7%, до $4,523 млрд. Соответственно отрицательное сальдо торговли со странами ЕС сократилось до $465 млн с $878 млн.
Помимо этого, в отчетном периоде заметно возрос товарооборот с РФ - на 14,9%, до $2,615 млрд. В то же время прирост обеспечил возросший объем импорта - на 28,4%, до $1,906 млрд, тогда как экспорт сократился на 10,1% - до $0,709 млрд. Отрицательное сальдо торговли с РФ возросло до $1,197 млрд с $692 млн.
Доля товарооборота со странами ЕС в общем объеме внешней торговли Украины январь-март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросла до 37,7% с 35,3%, с РФ - до 11,5% с 11%.
В целом внешний объем торгов товарами в первом квартале 2019 года к первому кварталу 2017 года возрос на 10,4% - до $22,782 млрд, в том числе экспорт на 8,6% - до $10,423 млрд и импорт на 11,9% - до $12,359 млрд.
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