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Платежный баланс Украины в марте сведен с дефицитом $75 млн
09:07 02.05.2018 |
Платежный баланс Украины в марте 2018 года сведен с дефицитом $75 млн (в 4,7 раза меньше чем в марте 2017 года), тогда как месяцем ранее был зафиксирован профицит $252 млн, соответствующие предварительные данные обнародованы на официальном веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
В целом по итогам первого квартала дефицит платежного баланса составил $272 млн, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Текущий счет в марте сведен с дефицитом $763 млн против $41 млн профицита в феврале и $119 млн профицита в январе. По данным НБУ, наиболее существенно на счет текущих операций повлияли плановые расходы в рамках обслуживания госдолга.
В годовом исчислении дефицит текущего счета возрос почти на 50%.
Дефицит внешнеторгового баланса за прошлый месяц сократился до $697 млн с $708 млн на фоне более активного роста экспорта товаров по сравнению с импортом. На годовом горизонте дефицит возрос на 36,9% из-за снижения импорта на 4,1%.
Профицит баланса торговли услугами в марте по сравнению с февралем сократился на $23 млн - до $78 млн, в то же время в марте прошлого года был зафиксирован дефицит $19 млн. Динамику показателя поддержал рост экспорта услуг трубопроводного транспорта и ІТ-услуг.
В целом за первые три месяца 2018 года дефицит текущего счета составил $603 млн, что на 68,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Поступления по финансовому счету в марте возросли по сравнению с февралем в 3,2 раза и по сравнению с мартом 2017 года - в 4,5 раза, до $686 млн. По данным НБУ соответствующий рост был обеспечен операциями частного сектора.
В том числе чистые внешние обязательства банковского сектора возросли на $231 млн на фоне успешного размещения Укрэксимбанком еврооблигаций, деноминированных в гривне. Приток средств в реальный сектор в сумме $452 млн связан преимущественно с ростом чистой задолженности по торговым кредитам - на $304 млн.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в марте к февралю сократился на 5,4% и к марту 2017 года - на 42%, до $105 млн. Указанные средства преимущественно были направлены в реальный сектор.
В целом за январь-март 2018 чистый приток средств по финансовому счету составил $329 млн, тогда как за аналогичный период 2017 года был зафиксирован отток в сумме $233 млн. В том числе чистый приток прямых иностранных инвестиций сократился на 36,2% - до $296 млн.
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