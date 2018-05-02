Финансовые новости
- |
- 02.05.18
- |
- 11:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Fitch подтвердил рейтинг Украины B- со стабильным прогнозом
08:30 02.05.2018 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в национальной и иностранной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.
Как сообщило агентство на своем сайте, очередной пересмотр программы с Международным валютным фондом задерживается, однако есть прогресс Украины в реализации пенсионной реформы, одобрении госбюджета на 2018 рек и обновлении законопроекта о приватизации.
По мнению экспертов Fitch, согласование с МВФ вопроса о повышении тарифов на энергоносители и рисков для фискальных показателей может ускорить завершение пересмотра программы.
Агентство подчеркивает, что продолжение взаимодействия с МВФ и другими международными партнерами в течение избирательного периода - 2019 - будет важным для поддержания макроэкономической стабильности Украины.
Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в октябре 2017 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Переговоры с МВФ: есть ли у Украины перспективы сотрудничества с Фондом
ТОП-НОВОСТИ
|“Юлин миллиард”: Почему Тимошенко врет о списанной коммуналке
|Воевать по-новому. Что означает для Донбасса замена АТО на ООС
|Порошенко заявил о поставке в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin из США
|Резвая предпраздничная торговля не сдвинула курс доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Потребление бензинов и ДТ в январе-марте упало на 8%, – Госстат
|Украина в І кв. нарастила товарооборот со странами ЕС на 17,7%, с РФ на 14,9% - НБУ
|Переговоры с МВФ: есть ли у Украины перспективы сотрудничества с Фондом
|Цены на нефть 2 мая растут после резкого падения накануне, Brent подорожала до $73,24 за баррель
|Платежный баланс Украины в марте сведен с дефицитом $75 млн
|Fitch подтвердил рейтинг Украины B- со стабильным прогнозом
Это интересно
|Honda HR-V стал электрическим концепт-каром
|Суд ЕС стал на сторону футболиста Месси в споре о товарном знаке с компанией Massi
|США заподозрили Huawei в нарушении санкций США против Ирана
|Sony X Mount позволит владельцам смартфонов Xperia запускать на них игры с PS4
Установив аксессуар на гейпмаде DualShock 4, который присутствует в стандартном комплекте поставки PlayStation 4, а также закрепив на Sony X Mount смартфон, который необходимо синхронизировать с консолью, вы сможете запускать на экране Sony Xperia игры с PS4.
|Все Hyundai теперь будут такими: показана первая модель в новом стиле
|Китайцы сделали из Volvo “8-битный” кроссовер с распашными дверьми
|Audi впервые выпустила удлиненный кроссовер