Fitch подтвердил рейтинг Украины B- со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в национальной и иностранной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

Как сообщило агентство на своем сайте, очередной пересмотр программы с Международным валютным фондом задерживается, однако есть прогресс Украины в реализации пенсионной реформы, одобрении госбюджета на 2018 рек и обновлении законопроекта о приватизации.

По мнению экспертов Fitch, согласование с МВФ вопроса о повышении тарифов на энергоносители и рисков для фискальных показателей может ускорить завершение пересмотра программы.

Агентство подчеркивает, что продолжение взаимодействия с МВФ и другими международными партнерами в течение избирательного периода - 2019 - будет важным для поддержания макроэкономической стабильности Украины.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в октябре 2017 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.