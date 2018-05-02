Кабмин обязал получателей жилищных субсидий указывать доходы от сдачи в аренду имущества

Кабинет Министров обязал получателей жилищных субсидий указывать в декларациях доходы от сдачи в аренду имущества.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, передают Українські Новини.

"Доходы от аренды имущества, в частности от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы", - сказано в пояснении к решению на сайте правительства.

Кроме того, согласно изменениям в условиях получения субсидий, что связано с их монетизацией, субсидию не назначат потенциальному получателю, в собственности семьи которого находится автомобиль, приобретенный менее 5 лет назад, квартира, площадь которой превышает 120 кв. м, или дом площадью более 200 кв. м.

Отмечается, что данные ограничения не касаются мопеда и автомобиля, предоставленных органом соцзащиты населения, и детских домов семейного типа.

Также правительство обязало безработных становиться на учет в центр занятости, в противном случае не зарегистрировавшемуся лицу трудоспособного возраста органы соцзащиты автоматически зачислят доход в размере трех прожиточных минимумов (5 286 гривен).

В свою очередь с 1 мая социальная норма на газовое отопление составит 4,5 куб. м на 1 кв. м площади, а электроотопление - 30 кВт/час на 1 кв. м площади, в случае назначения субсидии на площадь жилья выше установленной нормы, норма на отопление может быть увеличена не больше чем на 30%.

При этом внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидию без договора аренды жилья на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства.

Кроме того, объединенные территориальные общины получат право принимать от граждан документы для оформления субсидий для передачи их органам соцзащиты населения.

Также Кабмин намерен провести премирование по итогам последнего отопительного сезона - монетизируются сэкономленные домохозяйствами 150 кВт электроэнергии, или 100 куб. м газа, что приравнивается к 700 гривен.

Отмечается, что информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

Согласно сообщению, перейти к монетизации субсидий Кабмин рассчитывает уже со следующего отопительного сезона.

Как сообщали Українські Новини, в марте Кабинет Министров установил порядок ведения и пользования Единым государственным реестром получателей жилищных субсидий, не предусмотрев доступ к нему граждан-получателей субсидий.

Ранее Кабинет Министров утвердил изменения в методику монетизации субсидий и льгот на услуги по управлению многоквартирным домом, вывозу бытового мусора и жидких нечистот.