Кабмин обязал получателей жилищных субсидий указывать доходы от сдачи в аренду имущества

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин обязал получателей жилищных субсидий указывать доходы от сдачи в аренду имущества

07:47 02.05.2018 |

Экономика

 

Кабинет Министров обязал получателей жилищных субсидий указывать в декларациях доходы от сдачи в аренду имущества.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, передают Українські Новини.

"Доходы от аренды имущества, в частности от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы", - сказано в пояснении к решению на сайте правительства.

Кроме того, согласно изменениям в условиях получения субсидий, что связано с их монетизацией, субсидию не назначат потенциальному получателю, в собственности семьи которого находится автомобиль, приобретенный менее 5 лет назад, квартира, площадь которой превышает 120 кв. м, или дом площадью более 200 кв. м.

Отмечается, что данные ограничения не касаются мопеда и автомобиля, предоставленных органом соцзащиты населения, и детских домов семейного типа.

Также правительство обязало безработных становиться на учет в центр занятости, в противном случае не зарегистрировавшемуся лицу трудоспособного возраста органы соцзащиты автоматически зачислят доход в размере трех прожиточных минимумов (5 286 гривен).

В свою очередь с 1 мая социальная норма на газовое отопление составит 4,5 куб. м на 1 кв. м площади, а электроотопление - 30 кВт/час на 1 кв. м площади, в случае назначения субсидии на площадь жилья выше установленной нормы, норма на отопление может быть увеличена не больше чем на 30%.

При этом внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидию без договора аренды жилья на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства.

Кроме того, объединенные территориальные общины получат право принимать от граждан документы для оформления субсидий для передачи их органам соцзащиты населения.

Также Кабмин намерен провести премирование по итогам последнего отопительного сезона - монетизируются сэкономленные домохозяйствами 150 кВт электроэнергии, или 100 куб. м газа, что приравнивается к 700 гривен.

Отмечается, что информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

Согласно сообщению, перейти к монетизации субсидий Кабмин рассчитывает уже со следующего отопительного сезона.

Как сообщали Українські Новини, в марте Кабинет Министров установил порядок ведения и пользования Единым государственным реестром получателей жилищных субсидий, не предусмотрев доступ к нему граждан-получателей субсидий.

Ранее Кабинет Министров утвердил изменения в методику монетизации субсидий и льгот на услуги по управлению многоквартирным домом, вывозу бытового мусора и жидких нечистот.
По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

11:42 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26.1612 грн

11:40 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 02.05.18

11:32 НБУ про­дал 27 ап­ре­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 33 741 млн гри­вен

10:33 Дол­лар 2 мая сла­бе­ет к ев­ро впер­вые за три сес­сии в ожи­да­нии за­се­да­ния ФРС, стат­дан­ных

10:12 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР спо­кой­ны 2 мая, де­мон­стри­ру­ют не­боль­шое сни­же­ние

09:40 НБУ усо­вер­шен­ство­вал по­ря­док ли­цен­зи­ро­ва­ния ва­лют­ных опе­ра­ций для бан­ков, на­се­ле­ния и биз­не­са

07:11 Бир­жи США не про­де­мон­стри­ро­ва­ли еди­ной ди­на­ми­ки 1 мая на не­од­но­знач­ных дан­ных ком­па­ний

27.04 Рез­вая пред­празд­нич­ная тор­гов­ля не сдви­ну­ла курс дол­ла­ра на меж­бан­ке

27.04 При­ватБанк утвер­дил пред­про­даж­ную стра­те­гию

27.04 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­го­вую не­де­лю уме­рен­ным ро­стом

27.04 В мар­те до­ля про­блем­ных кре­ди­тов вы­рос­ла на 0,2 п.п. до 56,4%

27.04 Порт­фель ОВГЗ бан­ков Укра­и­ны 27 ап­ре­ля уве­ли­чил­ся на 2,5 млрд грн

27.04 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 27 ап­ре­ля со­ста­вил 26.1957 грн

27.04 Си­ти­банк воз­гла­вит топ-ме­не­джер из лон­дон­ско­го Citi

27.04 Бир­жи АТР 27 ап­ре­ля за­кры­лись ро­стом вслед за аме­ри­кан­ски­ми рын­ка­ми

• дальше…

11:48 По­треб­ле­ние бен­зи­нов и ДТ в ян­ва­ре-мар­те упа­ло на 8%, – Гос­стат

11:35 Укра­и­на в І кв. на­рас­ти­ла то­ва­ро­обо­рот со стра­на­ми ЕС на 17,7%, с РФ на 14,9% - НБУ

10:23 Пе­ре­го­во­ры с МВФ: есть ли у Укра­и­ны пер­спек­ти­вы со­труд­ни­че­ства с Фон­дом

09:57 Це­ны на нефть 2 мая рас­тут по­сле рез­ко­го па­де­ния на­ка­нуне, Brent по­до­ро­жа­ла до $73,24 за бар­рель

09:07 Пла­теж­ный ба­ланс Укра­и­ны в мар­те све­ден с де­фи­ци­том $75 млн

08:30 Fitch под­твер­дил рей­тинг Укра­и­ны B- со ста­биль­ным про­гно­зом

07:47 Ка­б­мин обя­зал по­лу­ча­те­лей жи­лищ­ных суб­си­дий ука­зы­вать до­хо­ды от сда­чи в арен­ду иму­ще­ства

27.04 Лон­дон­ский суд от­ме­нил клю­че­вые по­ло­же­ния ак­ци­о­нер­но­го со­гла­ше­ния “ Укр­наф­ты“

27.04 В мар­те долг на­се­ле­ния за жил­ко­му­слу­ги уве­ли­чил­ся на 4,9% до 38,6 млрд гри­вен

27.04 В мар­те раз­мер не­вы­пла­чен­ных зар­плат умень­шил­ся на 1,4% до 2,4 млрд гри­вен

• дальше…

10:09 Рос­сий­ская “фаб­ри­ка трол­лей” пы­та­ет­ся по­до­рвать энер­ге­ти­че­ские рын­ки США - от­чет

09:28 17 шта­тов по­да­ли в суд на Трам­па из-за ав­то­мо­биль­ных вы­хло­пов

09:05 Мин­фин США сдви­нул срок про­да­жи до­лей в ком­па­ни­ях Де­ри­пас­ки

08:26 Оли­гар­хи из Рос­сии хра­нят в бри­тан­ских оф­шо­рах 34 млрд фун­тов

08:14 Па­ла­та об­щин Ве­ли­ко­бри­та­нии при­ня­ла “по­прав­ку Маг­нит­ско­го”

08:08 Вы­бо­ры пре­мье­ра Ар­ме­нии про­ва­ле­ны - что даль­ше?

08:08 США от­ло­жи­ли вве­де­ние по­шлин на сталь и алю­ми­ний до июня

07:58 Из­ра­иль­ская раз­вед­ка на­шла сек­рет­ный ядер­ный ар­хив Ира­на

27.04 Мер­кель удо­вле­тво­ре­на еди­но­ду­ши­ем с США по по­во­ду Рос­сии

27.04 Де­ри­пас­ка ре­шил от­ка­зать­ся от кон­тро­ля над “ Ру­са­лом”

27.04 Кон­гресс США не на­шел сви­де­тельств сго­во­ра меж­ду шта­бом Трам­па и Рос­си­ей

27.04 По­сле финан­со­вой по­мо­щи ЕС Гре­ция по­лу­чит до­пол­ни­тель­ные день­ги

27.04 Объ­ем пря­мых ино­стран­ных ин­ве­сти­ций в ми­ре упал на 18% в 2017 г. - ОЭСР

27.04 Ни­кол Па­ши­нян объ­явил о про­дол­же­нии ак­ций оп­по­зи­ции в Ар­ме­нии

27.04 Ли­де­ры Юж­ной Ко­реи и КНДР до­го­во­ри­лись о ядер­ном разору­же­нии

• дальше…

07:43 За въезд в Ев­ро­со­юз укра­ин­цам нуж­но бу­дет за­пла­тить 7 ев­ро

27.04 8 рай­о­нов Ки­е­ва от­клю­че­ны от го­ря­че­го во­до­снаб­же­ния до 1 июня из-за пе­ре­под­пи­са­ния до­го­во­ров с "Киевгазом", - КГГА

27.04 В Ки­ев­ской об­ла­сти по­ли­цей­ские на­пра­ви­ли в суд об­ви­ни­тель­ный акт в от­но­ше­нии груп­пы вы­мо­га­те­лей-псев­до­ак­ти­ви­стов

26.04 Сколь­ко зрад в за­пус­ке мед­ре­ест­ра eHealth

25.04 Гла­ва Де­пар­та­мен­та ин­форм­тех­но­ло­гий КГГА Юрий На­за­ров: осе­нью элек­трон­ный би­лет для все­го транс­пор­та бу­дет за­пу­щен

25.04 Раз­ре­ше­ние ор­га­нам мест­но­го са­мо­управ­ле­ния за­пре­щать про­да­жу ал­ко­го­ля в опре­де­лен­ное вре­мя су­ток всту­пи­ло в си­лу

24.04 Ми­н­ин­фра­струк­ту­ры пред­ло­жи­ло за­крыть воз­мож­ность вхо­да рос­сий­ских су­дов во внут­рен­ние во­ды стра­ны

24.04 За­ко­но­да­тель­ная “пу­стыш­ка”: За­чем МЭРТ штра­фы за от­сут­ствие ре­ги­стра­ции

24.04 "Киевпастранс" на­ме­рен по­вы­сить та­ри­фы на про­езд в на­зем­ном ком­му­наль­ном транс­пор­те Ки­е­ва до 8 гри­вен с 15 июля

24.04 В Укра­ине хо­тят про­ве­сти про­вер­ки про­жи­ва­ния граж­дан по “про­пис­ке”: на­ру­ши­те­лям гро­зит штраф

23.04 Тор­го­вые цен­тры Ки­е­ва уда­ри­лись в ре­кон­цеп­цию

23.04 Все­лен­ский Пат­ри­ар­хат на­чи­на­ет про­це­ду­ры, не­об­хо­ди­мые для предо­став­ле­ния ав­то­ке­фа­лии Укра­ин­ской пра­во­слав­ной церк­ви

23.04 Толь­ко чет­верть укра­ин­цев от­кла­ды­ва­ет день­ги на пен­сию

20.04 В Ки­ев­парк­транс­сер­ви­се рас­ска­за­ли, ка­кие сюр­при­зы ждут ав­то­мо­би­ли­стов этой осе­нью

20.04 Цен­ность граж­дан­ства Укра­и­ны су­ще­ствен­но вы­рос­ла - ис­сле­до­ва­ние

• дальше…

08:52 “Юлин мил­ли­ард”: По­че­му Ти­мо­шен­ко врет о спи­сан­ной ком­му­нал­ке

07:34 Во­е­вать по-но­во­му. Что озна­ча­ет для Дон­бас­са за­ме­на АТО на ООС

07:27 По­ро­шен­ко за­явил о по­став­ке в Во­ору­жен­ные си­лы Укра­и­ны про­ти­во­тан­ко­вых ра­кет­ных ком­плек­сов Javelin из США

27.04 Ген­сек Цен­триз­бир­ко­ма. По­че­му глав­ное крес­ло ЦИК до­ста­нет­ся “ чу­жой” жен­щине

27.04 За­чем Ко­ло­мой­ско­му след­ствен­ная ко­мис­сия по плен­кам Они­щен­ко

27.04 С на­ча­лом Опе­ра­ции объ­еди­нен­ных сил на Дон­бас­се начнет дей­ство­вать осо­бый по­ря­док - ко­ман­до­ва­ние

27.04 “Внут­ри­ват­ная” не­сов­ме­сти­мость. По­че­му пя­тая ко­лон­на Крем­ля не идет в но­гу

27.04 КС при­знал не­кон­сти­ту­ци­он­ным за­кон о все­укра­ин­ском ре­фе­рен­ду­ме

27.04 ПАСЕ при­ня­ла ре­зо­лю­цию о про­ти­во­дей­ствии ги­брид­ной войне - Арьев

26.04 За­ме­на Са­вчен­ко: За­чем вос­кре­си­ли те­му доб­ро­воль­цев

26.04 Пол­сот­ни кон­гресс­ме­нов США об­ви­ни­ли Укра­и­ну в про­слав­ле­нии “на­цист­ских кол­ла­бо­ра­ци­о­ни­стов”

26.04 По­че­му суд от­стра­нил за­мгла­вы НБУ Рож­ко­ву

26.04 Го­ря­чая фа­за вой­ны: К че­му при­ве­дет ак­тив­ность бо­е­ви­ков по всей ли­нии фрон­та

25.04 По­че­му Кап­лин при­шел ша­тать Ка­б­мин

25.04 Сыт­ник рас­счи­ты­ва­ет, что НАБУ по­лу­чит пол­ный до­ступ к е-де­кла­ра­ци­ям с при­хо­дом но­во­го гла­вы НАПК

• дальше…

09:53 Apple го­то­вит VR- и AR-гар­ни­ту­ру с дву­мя 8K-дис­пле­я­ми

08:18 Amazon за­щи­тит свои до­ме­ны от ис­поль­зо­ва­ния для об­хо­да бло­ки­ро­вок

27.04 Nissan Leaf пре­вра­ти­ли в элек­три­че­ский се­дан для ки­тай­цев

27.04 Pininfarina по­стро­и­ла про­то­тип с сен­сор­ны­ми дис­пле­я­ми в две­рях

27.04 Samsung пред­ста­ви­ла шесть экс­клю­зив­ных се­ри­а­лов для сво­их устройств вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти

26.04 Мар­ка DS по­стро­и­ла 1360-силь­ный асим­мет­рич­ный спорт­кар бу­ду­ще­го

26.04 Honda HR-V стал элек­три­че­ским кон­цепт-ка­ром

26.04 США за­по­до­зри­ли Huawei в на­ру­ше­нии санк­ций США про­тив Ира­на

26.04 Sony X Mount поз­во­лит вла­дель­цам смарт­фо­нов Xperia за­пус­кать на них иг­ры с PS4

26.04 Все Hyundai те­перь бу­дут та­ки­ми: по­ка­за­на пер­вая мо­дель в но­вом сти­ле

25.04 Ки­тай­цы сде­ла­ли из Volvo “8-бит­ный” крос­со­вер с рас­паш­ны­ми дверь­ми

25.04 Audi впер­вые вы­пу­сти­ла удли­нен­ный крос­со­вер

25.04 Xiaomi в рам­ках под­го­тов­ки к IPO обе­ща­ет огра­ни­чить рен­та­бель­ность - СМИ

25.04 Microsoft до­ве­ла до тюрь­мы пред­при­ни­ма­те­ля, ко­то­рый де­лал дис­ки вос­ста­нов­ле­ния Windows

25.04 Пред­став­лен смарт­фон Xiaomi Mi 6X. Ком­па­ния утвер­жда­ет, что его ка­ме­ра луч­ше, чем в iPhone X

• дальше…

24.04 Блок­чейн-бра­у­зер Brave за­клю­чил парт­нер­ство с Dow Jones Media

24.04 По­че­му нель­зя скры­вать от ра­бот­ни­ков горь­кую прав­ду

20.04 Как рас­ска­зы­вать о сво­их та­лан­тах без скром­но­сти, и хва­стов­ства

18.04 За­чем на­чаль­ству ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

18.04 Смех на ра­бо­чем ме­сте - при­знак… че­го?

11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

03.04 Со­зда­тель ан­ти­ви­ру­са McAfee бе­рет по $105 000 за твит о крип­то­ва­лю­тах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно