В марте долг населения за жилкомуслуги увеличился на 4,9% до 38,6 млрд гривен

В марте долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 4,9%, или на 1 795,1 млн гривен до 38 618 млн гривен по сравнению с февралем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 апреля 2018 года уменьшился на 574,7 млн гривен до 3 269,8 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 1 142,2 млн гривен до 15 544,1 млн гривен.

Долг за газоснабжение увеличился на 1 255,5 млн гривен до 17 645,2 млн гривен.

В марте среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3 315,029 млн гривен), Харьковской (2 650,837 млн гривен) и Днепропетровской областях (2 497,778 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (2 257,492 млн гривен), Днепропетровской (2 193,620 млн гривен) и Киевской (2 237,962 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в марте зафиксирована в Киеве (682,102 млн гривен), Днепропетровской (684,914 млн гривен) и Донецкой (311,263 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, в феврале долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 11,9%, или на 3 919,3 млн гривен до 36 822,9 млн гривен по сравнению с январем.