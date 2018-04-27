В марте размер невыплаченных зарплат уменьшился на 1,4% до 2,4 млрд гривен

На 1 апреля 2018 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 1,4% по сравнению с 1 марта 2018 года до 2 422,202 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 апреля 2018 года был зафиксирован в Донецкой области - 446,511 млн гривен, Луганской - 512,095 млн гривен и Харьковской - 232,443 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщали Українські Новини, на 1 марта 2018 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 3,1% по сравнению с 1 февраля 2018 года до 2 455,929 млн гривен.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 апреля 2018 года: