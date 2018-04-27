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В марте размер невыплаченных зарплат уменьшился на 1,4% до 2,4 млрд гривен
18:43 27.04.2018 |
На 1 апреля 2018 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 1,4% по сравнению с 1 марта 2018 года до 2 422,202 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 апреля 2018 года был зафиксирован в Донецкой области - 446,511 млн гривен, Луганской - 512,095 млн гривен и Харьковской - 232,443 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 марта 2018 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 3,1% по сравнению с 1 февраля 2018 года до 2 455,929 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 апреля 2018 года:
|На 1 апреля 2018 года, млн гривен
|в % к 01.03.2018
|Всего
|2 422,202
|98,6
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|16,100
|99,8
|Промышленность
|1 914,278
|98,5
|- Добывающая промышленность
|469,786
|92,2
|- Обрабатывающая промышленность
|1 175,610
|101,1
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|169,212
|100,6
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|99,670
|96,3
|Строительство
|78,821
|96,2
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|18,071
|105,4
|Транспорт и связь
|153,993
|92,9
|Временное размещение и организация питания
|0,793
|95,1
|Информация и телекоммуникации
|9,608
|117,3
|Финансовая деятельность
|17,166
|110,6
|Операции с недвижимостью
|58,005
|100,3
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|115,802
|103,8
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|9,569
|104,0
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|4,782
|100,9
|Образование
|4,574
|116,5
|Здравоохранение и социальная помощь
|19,315
|107,7
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|0,864
|98,5
|Предоставление других услуг
|0,462
|97,9
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