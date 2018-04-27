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Реальная зарплата в Украине в марте возросла на 9,5% - Госстат
17:37 27.04.2018 |
Реальная заработная плата в Украине в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года увеличилась на 9,5%, по сравнению с февралем 2018 года - на 5,9%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в марте-2018 по сравнению с февралем-2018 увеличилась на 7,1%, в годовом измерении увеличилась- на 24,1%, составив 8382 грн, тогда как в феврале она составляла 7828 грн, январе - 7711 грн, в декабре -8777 грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года наблюдался в Днепропетровской (на 30,4%), Житомирской (26,7%), Закарпатской (27,7%), Полтавской (26,4%), Запорожской (26,2%), Черкасской (25,4%), Винницкой и Черновицкой (25,1%), Львовской (24,3%), Сумской (24,6%), Тернопольской (24,1%) областях и г. Киеве (21,6%).
В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 25,5% и 19,1% соответственно.
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в г.Киеве -13388 грн, самый низкий - в Тернопольской области - 6394 грн.
В марте 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 41,7%), финансовой и страховой деятельности (30%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания (29,1%), промышленности (26,7%), в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов (23,4%), образовании и строительстве (21,3%), операций с недвижимым имуществом (19,8%), в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйствах (19,7%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (19,1%), в сфере временного размещения и организации питания (18,5%); здравоохранении и предоставлении социальной помощи (18,4%), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (16,8%), информации и телекоммуникаций (14,3%), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (13,7%).
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