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Рынок металлопроката в Украине в I кв. вырос на 13,1%
12:53 27.04.2018 |
Украинские предприятия в январе-марте 2018 года нарастили потребление металлопроката на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1 млн 56,3 тыс. тонн (в январе-марте-2017 - 934,1 тыс. тонн).
Согласно статистике, обнародованной объединением "Укрметаллургпром", в первом квартале 2018 г. было импортировано 291,3 тыс. тонн проката, или 27,6% объемов потребления на внутреннем рынке. За аналогичный период 2017 г. импортировано 234,1 тыс. тонн, или 25,07%.
"Таким образом, в первом квартале 2018 г. внутреннее потребление металлопроката выросло на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. с опережающим ростом импортной составляющей в 24,4%", - констатируется в пресс-релизе.
При этом отмечается, что удельные доли плоского и длинномерного проката в импорте практически совпадают (48,5% и 47,9% соответственно), в то время как в импорте за аналогичный период 2017 г. существенно доминировал плоский прокат (соответственно, 61,5% и 37,5%). Повышение доли длинномерного проката, в первую очередь, связано с потерей ПАО "Енакиевский металлургический завод", который был основным поставщиком строительного металлопроката на рынок Украины в 2017 году.
По данным ОП "Укрметаллургпром", в первом квартале 2018г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 4,59 млн тонн металлопроката (98% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ, или 108% без их учета), из которых, по информации ГП "Держаналітінформ", экспортировано порядка 3,23 млн тонн, или 83,3%. Это несколько ниже, чем в январе-марте 2017 г., когда доля экспорта составила 85,0% (3,97 млн тонн при общем производстве металлопроката 4,67 млн тонн).
В структуре экспорта по-прежнему доминируют полуфабрикаты (42,1%, что совпадает с показателем аналогичного периода 2017 г.). Удельные доли готовой продукции в первом квартале 2018 и 2017 гг. также практически совпадают - плоского проката 32,6% и 32,4% и длинномерного 25,3% и 25,6% соответственно.
рынками украинской металлопродукции в январе-марте 2018 г., по данным ГП "Держаналітінформ", являлись страны Европейского союза (34,1%), Северной Африки (24,9%), Ближнего Востока (17,6%) и прочие страны Европы, включая Турцию (13,5%).
К главным металлургическим импортерам в первом квартале 2018 г. относятся СНГ (44,5%), ЕС-28 (29,2%) и страны АТР (23,4%).
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