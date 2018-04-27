В 1 квартале ГИУ сократило прибыль на 17% до 4,9 млн гривен, сократив чистый доход на 3,9% до 131,5 млн гривен

В январе-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года Государственное ипотечное учреждение (ГИУ), согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократило прибыль на 16,98%, или на 1,006 млн гривен до 4,919 млн гривен, сократив чистый доход на 3,9%, или на 5,343 млн гривен 131,538 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Українські Новини.

Административные издержки предприятия составили 8,314 млн гривен, прочие операционные издержки - 1,278 млн гривен, амортизация - 155 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, 2016 год ГИУ, согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончило с прибылью 15,492 млн гривен.

ГИУ было создано постановлением Кабмина №1330 от 8 октября 2004 года.

Основной целью его деятельности является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, получаемых в том числе от размещения ценных бумаг.