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В 1 квартале ГИУ сократило прибыль на 17% до 4,9 млн гривен, сократив чистый доход на 3,9% до 131,5 млн гривен
12:09 27.04.2018 |
В январе-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года Государственное ипотечное учреждение (ГИУ), согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократило прибыль на 16,98%, или на 1,006 млн гривен до 4,919 млн гривен, сократив чистый доход на 3,9%, или на 5,343 млн гривен 131,538 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Українські Новини.
Административные издержки предприятия составили 8,314 млн гривен, прочие операционные издержки - 1,278 млн гривен, амортизация - 155 тыс. гривен.
Как сообщали Українські Новини, 2016 год ГИУ, согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончило с прибылью 15,492 млн гривен.
ГИУ было создано постановлением Кабмина №1330 от 8 октября 2004 года.
Основной целью его деятельности является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, получаемых в том числе от размещения ценных бумаг.
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