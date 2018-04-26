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В Украине начал работу Координационный совет по реформированию энергетики
10:30 26.04.2018 |
Координационный совет по реформированию топливно-энергетического комплекса начал свою работу и планирует на следующем заседании рассмотреть вопросы разделения национального нефтегазового комплекса «Нафтогаз Украины», монетизации субсидий и определения тарифов на природный газ.
Как передает пресс-служба правительства, об этом на первом заседании совета сообщил его председатель - премьер-министр Владимир Гройсман.
«Правительство создало Координационный совет, в который входят все заинтересованные лица. Цель деятельности такой площадки - эффективно реформировать энергосектор... Следующее заседание предлагаю посвятить теме анбандлинга (разделения «Нафтогаза» - УНИАН), монетизации субсидий, вопросу тарифообразования на газ», - сказал Гройсман.
Глава правительства также отметил, что следующее заседание может быть подготовлено в течение трех недель.
Как сообщал УНИАН, Координационный совет по вопросам проведения реформы ТЭК был создан в середине апреля 2018 года.
Совет координирует проведение реформ в электроэнергетическом, ядерно-промышленном, угольном и нефтегазовом комплексах экономики Украины. На совет возложена функция наработки стратегических решений, подготовка рекомендаций и предложений по формированию и реализации государственной политики в сфере энергетики.
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