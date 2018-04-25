В Еврокомиссии говорят, что Украина выполнила одно из четырех условий для получения новой финпомощи

В Европейской комиссии констатируют, что одно из четырех ранее невыполненных Украиной условий по программе макрофинансовой помощи (МФП) - решение вопроса запрета на экспорт леса - уже выполнено, остальные три Киев способен выполнить, чтобы получить новый пакет МФП в размере 1 млрд евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе в Европейском парламенте в ходе заседания Комитета по вопросам бюджетного контроля во время обсуждения этого вопроса сообщила руководитель Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова.

«Что касается запрета на лес - мы нашли арбитражный процесс в рамках Соглашения об ассоциации. Это уже сделано. Была принята регистрация (введение кредитного реестра Национального банка Украины). Что касается автоматической верификации электронных деклараций вместе с поиском конечных бенефициаров, то с программным обеспечением, я думаю, условия будут выполнены», - сказала она.

Эти договоренности подтвердил министр финансов Украины Александр Данилюк, который выступил с обстоятельным докладом о выполнении Украиной необходимых условий. «Что касается запрета на лес, то мы достигли договоренностей, которые позволят нам деполитизировать этот вопрос - это будет решено арбитражем в рамках Соглашения об ассоциации. Это нам гарантирует, что решение на столе», - отметил он.

Данилюк также напомнил, что был принят и закон о кредитном реестре НБУ. Министр отметил, что закон был «принят в начале года, как раз после решения Еврокомиссии не предоставлять последний транш». «Это сделано», - подчеркнул министр.

Касаясь третьего условия о верификации электронных деклараций, то, по словам Матерновой, ее главная часть «заключалась в том, чтобы сделать эту информацию доступной». «Это было сделано полтора года назад. Сейчас они разрабатывают программное обеспечение, чтобы сделать автоматическую верификацию с методологиями, аналогичными тем, которые использует Арбитражный суд, когда рассматривает дела. Мы также хотим гарантировать, и мы это обсудили во время подготовки новой программы макрофинансовой помощи, мы будем настаивать на обязательстве правительства, что они начнут с самых важных дел. Это первое. В комбинации с программным обеспечением, мы убеждены, это произойдет. Второе - в отношении конечного владельца компаний, это несколько сложнее, потому что здесь мы должны обеспечить предоставление технического совета, что мы сделали. Здесь работа продолжается», - детализировала представитель Еврокомиссии.

При этом она признала, что прописанные в предыдущей программе МФД к Украине требования «очень амбициозные». «Потому что это беспрецедентные условия - нет ни одной страны в ЕС, которая проверяла бы официального владельца. США этого не делает. Я думаю, что будет справедливо сказать себе, что мы были очень амбициозными. Сейчас с правительством работают европейские эксперты, мы пытаемся найти путь, который позволит нам сказать, что условия выполнены», - надеется Матернова.

Как известно, из предыдущей программы МФП Украина не выполнила четыре условия: снятие запрета на лес, введение кредитного реестра Национального банка, автоматическая верификация конечных владельцев компаний и автоматическая верификация электронных деклараций.