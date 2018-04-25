Украинцы заплатили 671 млн грн налога на недвижимость

В течение января-марта владельцы недвижимости перечислили в местные бюджеты 670,9 млн грн налога на недвижимое имущество, которое отличается от земельного участка.

Как сообщили в Государственной фискальной службе, наибольшая часть уплаченного налога поступила от юридических лиц. Так, за три месяца этого года они уплатили 612,7 млн грн налога на недвижимость, что составляет 91% от общей суммы.

Из этих средств владельцы объектов нежилой недвижимости перечислили почти 584,9 млн грн, жилой - 27,8 млн грн.

Физические лица-владельцы недвижимости оплатили 58,2 млн грн, из которых 33 млн грн - за объекты жилой недвижимости, почти 25,2 млн грн - за объекты нежилой недвижимости.

В ГФС напомнили, что в этом году налог на недвижимость плательщики платят за 2017 год по ставкам и с использованием льгот, которые были законодательно определены в этот период.

Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов.

Всего в 2017 году в местные бюджеты от юридических и физических лиц поступило более 2,4 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Так, юридические лица - собственники объектов нежилой недвижимости в 2017 году уплатили в бюджет почти 1,9 млрд грн этого налога, жилой - 86,1 млн грн.

От физических лиц - владельцев объектов нежилой недвижимости в прошлом году поступило более 212,5 млн грн налога на недвижимое имущество, которое отличается от земельного участка. Физические лица - владельцы объектов жилой недвижимости оплатили 232,1 грн млн такого налога.