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Украинцы заплатили 671 млн грн налога на недвижимость
13:44 25.04.2018 |
В течение января-марта владельцы недвижимости перечислили в местные бюджеты 670,9 млн грн налога на недвижимое имущество, которое отличается от земельного участка.
Как сообщили в Государственной фискальной службе, наибольшая часть уплаченного налога поступила от юридических лиц. Так, за три месяца этого года они уплатили 612,7 млн грн налога на недвижимость, что составляет 91% от общей суммы.
Из этих средств владельцы объектов нежилой недвижимости перечислили почти 584,9 млн грн, жилой - 27,8 млн грн.
Физические лица-владельцы недвижимости оплатили 58,2 млн грн, из которых 33 млн грн - за объекты жилой недвижимости, почти 25,2 млн грн - за объекты нежилой недвижимости.
В ГФС напомнили, что в этом году налог на недвижимость плательщики платят за 2017 год по ставкам и с использованием льгот, которые были законодательно определены в этот период.
Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов.
Всего в 2017 году в местные бюджеты от юридических и физических лиц поступило более 2,4 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
Так, юридические лица - собственники объектов нежилой недвижимости в 2017 году уплатили в бюджет почти 1,9 млрд грн этого налога, жилой - 86,1 млн грн.
От физических лиц - владельцев объектов нежилой недвижимости в прошлом году поступило более 212,5 млн грн налога на недвижимое имущество, которое отличается от земельного участка. Физические лица - владельцы объектов жилой недвижимости оплатили 232,1 грн млн такого налога.
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