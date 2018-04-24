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Украинские металлурги подписали Меморандум о сотрудничестве с американской World Steel Dynamics
19:00 24.04.2018 |
24 апреля в Киеве был подписан Меморандум о сотрудничестве между World Steel Dynamics (США) и объединением предприятий "Укрметаллургпром" (ОП "Укрметаллургпром").
Это соглашение может сделать Украину международной площадкой в Европе для представителей отрасли со всего мира. Стороны намерены внедрить практику международных отраслевых форумов и конференций для обмена опытом между ведущими специалистами рынка.
По словам президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, для украинской металлургии это сотрудничество открывает новые возможности для получения информации, экспертизы и ценных навыков. Это возможность для украинский компаний открыть новые перспективные рынки и секторы.
"Ситуация в металлургии крайне конкурентная на глобальном рынке. Наши предприятия конкурируют не только насчет себестоимости. И мы очень надеемся, что в будущем это будет не столько себестоимость, сколько отношения с клиентами, качество продукции, которое и сейчас достаточно высокое, выход на новые рынки. Это все должно дать не только нашей металлургии, но и промышленности очень большое подспорье", - сказал Каленков.
По его словам, достигнутые договоренности - это еще и часть экспортной стратегии Украины. И она может оказать значительное влияние на отрасль, которая обеспечивает 28% всех валютных поступлений в страну.
"Каждое такое мероприятие дает шанс нарастить наш экпорт на 10%, 20%, 50%, - подчеркнул он, - Но самое главное - это может нашу металлургии перевести из той ситуации, в которой она находится сейчас, в то состояние, в котором она может развиваться, жить, конкурировать в среднесрочной перспективе".
Компания World Steel Dynamics регулярно проводит подобные мероприятия на протяжении более десятилетия, являясь лидером в предоставлении стратегических информационных услуг.
По словам ее генерального директора Филиппа Инглина - это интересная возможность сотрудничать не только с одним производителем напрямую, а с целой индустрией. Компания нацелена на то, чтобы помочь Украине развивать свои позиции на внутреннем и мировом рынке.
"Украина уникальна тем, что производители здесь взаимосвязаны со всем остальным миром. Экспорт Украины касается практически всех рынков в мире - от США до Европы и Азии. И эта взаимосвязанность украинской индустрии, ее позиция как одного из экспортеров стали по самой низкой себестоимости на мировом рынке и те вызовы, которые сейчас стоят перед индустрией - это создает интересную возможность для нас привнести нашу экспертизу и увидеть как она реализуется", - сказал Инглин.
По словам Каленкова, уже в ближайшую неделю будет создана рабочая группа для проведения мероприятия в Европе. По предварительной информации состояться оно может уже осенью 2018 года.
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