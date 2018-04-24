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Остатки невозмещенного НДС крупным плательщикам сократились за І квартал на 4,6 млрд грн
13:25 24.04.2018 |
Остатки невозмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) крупным налогоплательщикам за І квартал 2018 года сократились на 4,6 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом - до 10,3 млрд грн, общее возмещение НДС за этот период достигло 25,1 млрд грн.
Согласно сообщению на сайте Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы, возмещение НДС крупнейшим налогоплательщикам выросло в І квартале 2018 года на 3,1 млрд грн, что составило 75% возмещения НДС в Украине.
"Значительную часть возмещения по плательщикам Офиса (более 70%) получили предприятия агропромышленного комплекса и металлургической отрасли", - указывается в сообщении ведомства.
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