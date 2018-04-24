Госбюджет-2017 не выполнен по доходам на 3,4 млрд гривен и расходам на 31 млрд, - Счетная палата

Счетная палата отмечает, что государственный бюджет на 2017 год не выполнен по доходам на 3,4 млрд гривен и расходам на 31 млрд гривен.

Об этом говорится в выводах Счетной палаты о выполнении госбюджета-2017, передают Українські Новини.

Кабинет Министров выполнял закон о государственном бюджете Украины на 2017 год в условиях замедления в течение года экономического роста, сверхпрогнозированной инфляции, девальвации гривны, сокращения чистого притока прямых иностранных инвестиций, увеличения государственных заимствований, которые составляли 37,2% ресурсов государственного бюджета.

Отмечается, что при этом государственный бюджет не выполнен как по доходам на 3,4 млрд гривен, так и по расходам на 31,0 млрд гривен, а темп роста долговых обязательств в 4 раза превысил прирост реального валового внутреннего продукта.

На выполнение плана доходов государственного бюджета в 2017 году повлияло, в частности отклонение фактических макроэкономических показателей за 2017 год от прогнозных, недостатки планирования отдельных доходов, разовые поступления конфискованных средств и рост налоговой задолженности субъектов хозяйствования перед государственным бюджетом.

Рост импорта товаров и услуг вдвое превысил прогнозируемый, что обеспечило, по оценке Счетной палаты, увеличение отдельных доходов государственного бюджета на общую сумму 30 млрд гривен.

Больший рост импорта, чем экспорта, сформировал отрицательное сальдо торгового баланса, что стало одним из основных факторов девальвации гривны.

Кабинет Министров, Министерство финансов и главные распорядители бюджетных средств не обеспечили надлежащего использования имеющихся возможностей для получения финансовых ресурсов от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций на внедрение инвестиционных проектов.

Как следствие, по некоторым бюджетным программам специального фонда не осуществлялись расходы, в частности развитие инфраструктуры, энергетики, транспорта.

Как сообщали Українські Новини, 28 марта Кабинет Министров одобрил отчет о выполнении госбюджета-2017.

Было принято решение одобрить и подать Верховной Раде Украины, Президенту Украины и Счетной палате отчет о выполнении закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" по доходам в сумме 79 3441,8 млн гривен, по расходам - 83 9453 млн гривен, по объему возвращения кредитов - 5988,4 млн гривен и по объему предоставления кредитов - 5 988,4 млн гривен с дефицитом в сумме 47 882,1 млн гривен.