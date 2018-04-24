Рост промпроизводства в марте-2018 замедлился до 1% – Госстат

Промышленное производство в Украине в марте 2018 года выросло на 1% по сравнению с мартом 2017 года, тогда как в феврале этот показатель составлял 1,9%, в январе – 3,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в марте-2018 к марту-2017 возросло на 1,6%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в марте этого года промышленное производство возросло на 7,6%, а с учетом сезонного фактора – сократилось на 1,4%.

За первый квартал этого года к первому кварталу прошлого рост промпроизводства составил 2,4%, в том числе в перерабатывающей промышленности - 2,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2,3%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 2,1%.

В марте-2018 к марту-2017 перерабатывающая промышленность сократила производство на 4,6%, добывающая промышленность – на 2,3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство возросло на 22,8%.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в марте-2018 сократилось на 14% по сравнению с мартом- 2017, в Донецкой области - возросло на 16,9%.

Относительно остальных областей Украины, то в марте текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Ивано-Франковской (на 23,7%), Сумской (на 14,5%), Киевской (на 12,7%), Черкасской (на 6,5%), Черновицкой (на 6,1%) областях.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовали четыре года спада: в 2015 году промпроизводство упало на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в марте 2018 г.

март 2018г к февралю 2018г, % март 2018г к марту 2017г, % январь-март 2018г к январю-марту 2017г, % Справочно январь-март 2017 к январю-марту 2016 Промышленность всего 107,6 101,0 102,4 100,1 Добывающая и перерабатывающая промышленность 107,5 97,7 102,4 100,8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 109,0 103,3 102,3 93,4 - добыча каменного и бурого угля 115,2 115,3 97,6 86,6 - добыча сырой нефти и природного газа 110,3 99,5 100,4 99,0 - добыча металлических руд 107,5 103,5 104,6 90,6 Перерабатывающая промышленность 106,8 95,4 102,5 104,3 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 110,1 92,0 96,5 105,6 Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 107,2 96,9 98,4 109,9 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 110,2 104,2 107,3 105,7 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 111,2 115,4 104,6 81,2 Производство химических изделий и химической продукции 104,6 139,4 147,0 95,7 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 107,6 96,9 102,3 94,3 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 109,6 85,3 94,8 112,1 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 104,8 96,3 102,6 101,1 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 105,3 97,2 107,3 105,9 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 151,5 132,3 128,5 81,0 производство электрического оборудования 109,3 83,7 102,2 89,5 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 105,5 90,2 99,6 114,6 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 97,5 106,6 115,7 110,1 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 98,1 85,0 101,5 110,2 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 108,2 122,8 102,1 97,1

Данные: Госстат