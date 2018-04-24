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Рост промпроизводства в марте-2018 замедлился до 1% – Госстат
18:42 23.04.2018 |
Промышленное производство в Украине в марте 2018 года выросло на 1% по сравнению с мартом 2017 года, тогда как в феврале этот показатель составлял 1,9%, в январе – 3,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в марте-2018 к марту-2017 возросло на 1,6%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в марте этого года промышленное производство возросло на 7,6%, а с учетом сезонного фактора – сократилось на 1,4%.
За первый квартал этого года к первому кварталу прошлого рост промпроизводства составил 2,4%, в том числе в перерабатывающей промышленности - 2,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2,3%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 2,1%.
В марте-2018 к марту-2017 перерабатывающая промышленность сократила производство на 4,6%, добывающая промышленность – на 2,3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство возросло на 22,8%.
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в марте-2018 сократилось на 14% по сравнению с мартом- 2017, в Донецкой области - возросло на 16,9%.
Относительно остальных областей Украины, то в марте текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Ивано-Франковской (на 23,7%), Сумской (на 14,5%), Киевской (на 12,7%), Черкасской (на 6,5%), Черновицкой (на 6,1%) областях.
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовали четыре года спада: в 2015 году промпроизводство упало на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в марте 2018 г.
|март 2018г к февралю 2018г, %
|март 2018г к марту 2017г, %
|январь-март 2018г к январю-марту 2017г, %
|Справочно январь-март 2017 к январю-марту 2016
|Промышленность всего
|107,6
|101,0
|102,4
|100,1
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|107,5
|97,7
|102,4
|100,8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|109,0
|103,3
|102,3
|93,4
|- добыча каменного и бурого угля
|115,2
|115,3
|97,6
|86,6
|- добыча сырой нефти и природного газа
|110,3
|99,5
|100,4
|99,0
|- добыча металлических руд
|107,5
|103,5
|104,6
|90,6
|Перерабатывающая промышленность
|106,8
|95,4
|102,5
|104,3
|в том числе
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|110,1
|92,0
|96,5
|105,6
|Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|107,2
|96,9
|98,4
|109,9
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|110,2
|104,2
|107,3
|105,7
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|111,2
|115,4
|104,6
|81,2
|Производство химических изделий и химической продукции
|104,6
|139,4
|147,0
|95,7
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|107,6
|96,9
|102,3
|94,3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|109,6
|85,3
|94,8
|112,1
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|104,8
|96,3
|102,6
|101,1
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|105,3
|97,2
|107,3
|105,9
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|151,5
|132,3
|128,5
|81,0
|производство электрического оборудования
|109,3
|83,7
|102,2
|89,5
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|105,5
|90,2
|99,6
|114,6
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|97,5
|106,6
|115,7
|110,1
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|98,1
|85,0
|101,5
|110,2
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|108,2
|122,8
|102,1
|97,1
Данные: Госстат
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