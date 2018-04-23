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Рейтинг самых богатых людей Украины вновь возглавил Ахметов
Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии журнала "Фокус" по итогам 2017 вновь возглавил владелец группы СКМ Ринат Ахметов, состояние которого составляет 3,1 миллиарда долларов.
Согласно рейтингу, как и год назад, второе, третье и четвертое место занимают совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (1,6 и 1,5 млрд долларов), Виктор Пинчук (1,4 млрд долларов) соответственно.
На пятую строчку поднялся владелец Ferrexpo - миллиардер Константин Жеваго.
Шестую позицию, как и в прошлом году, занимает владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк - его состояние оценили в 900 млн долларов.
С пятого на седьмое место опустился владелец "Кернел Групп" Андрей Веревский с 785 миллионами долларов.
На восьмое место поднялся владелец "Смартхолдинг" Владимир Новинский. Его состояние оценивается в 734 миллиона.
На девятую позицию опустился владелец DCH Group Александр Ярославский - 645 млн долларов, а на 10 строчке оказался владелец Group DF Дмитрий Фирташ - 640 млн.
Президент Украины Петр Порошенко выбыл из топ-10 и занимает 11 место с состоянием в 542 млн долларов.
Напомним, украинский олигарх Ринат Ахметов поднялся с 439 на 393 место в рейтинге Bloomberg топ-500 самых богатых людей мира.
По подсчетам Bloomberg, Украина может просуществовать 36 дней на деньги Ахметова.
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