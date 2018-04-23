Финансовые новости
- |
- 23.04.18
- |
- 11:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Только четверть украинцев откладывает деньги на пенсию
Только 24% украинцев имеют сбережения на пенсию. Об этом сообщает Delo.ua, со ссылкой на результаты социологического опроса среди украинцев, который провел проект USAID "Трансформация финансового сектора".
Большинство опрошенных - 57% - отмечают, что не готовы откладывать деньги не пенсию. При этом 68% респондентов отметили, что они не будут получать достаточной пенсии для обеспечения достойного уровня жизни.
"Привлекательными" способами сбережения 39% украинцев считают сбережения наличных денег в иностранной валюте, а 32% опрошенных - наличных денег в гривне.
Ранее сообщалось, что почти половина украинцев считает достаточной пенсию в размере до 5 тыс. грн в месяц. Треть - 36,5% - считает пенсию достаточной, если ее размер составляет 5-10 тыс. грн. Чуть больше 16% украинцев отмечают, что достаточная пенсия должна быть больше 10 тыс. грн в месяц.
Сейчас средняя пенсия в Украине составляет около 2,5 тыс. грн. До повышения в рамках пенсионной реформы Кабмина Гройсмана она была на 600 грн меньше. При этом 56% всех пенсионеров (или 6,5 млн чел.), согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии в еще меньшем размере - до 2 тыс. грн на месяц.
Самый высокий средний размер пенсий в Украине - у судей, народных депутатов и сотрудников прокуратуры.
Напомним, большинство украинцев - 67% - считает, что именно государство должно обеспечить им достойную пенсию. При этом лишь половина опрошенных - 45% - считает справедливой пенсионную систему, когда размер пенсий зависит от размера уплаченных взносов. Другая половина - 41% - отмечает, что пенсии должны получать все, независимо от уплаченных взносов.
СПРАВКА
В рамках социологического опроса было проведено 2 тыс. интервью. Целевая аудитория исследования: население Украины старше 18 лет, включая как население городов, так и сел. Опрос проходил в июне 2017 года.
Выборка респондентов формировалась, исходя из пяти типов населенных пунктов, в 24 областях и Киеве: села, населенные пункты с количеством жителей до 50 тыс. человек, города с населением 50-100 тыс. человек, города с населением 100-500 тыс. человек, города с населением свыше 500 тыс. человек.
Максимальная погрешность результатов опрошенной выборки составляет 2,2%.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне “B-/B” с прогнозом “Стабильный”
ТОП-НОВОСТИ
|Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви
|Весеннее обострение. “Гибриды” снова тянут руки к Мариуполю
|МВФ решил пересмотреть подходы в борьбе с коррупцией
|Спрос на доллар немного сократился, а продажи остались стабильными, потому курс на межбанке откатился
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому
В РУБРИКЕ
|S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне “B-/B” с прогнозом “Стабильный”
|Золото дешевеет 23 преля на снижении геополитических рисков и удорожании доллара
|Цены на нефть стабильны 23 апреля после подъема по итогам прошлой недели, Brent выше $74 за баррель
|Рейтинг самых богатых людей Украины вновь возглавил Ахметов
|Только четверть украинцев откладывает деньги на пенсию
|МВФ решил пересмотреть подходы в борьбе с коррупцией
|НБУ сообщает о совместной дорожной карте на пути к 5-му траншу по итогам переговоров с МВФ
Это интересно
|Мошенники похитили десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram
|Япония и США начали сотрудничество в области водородных заправочных станций
|Представлен смартфон Huawei Honor 10 с двойной камерой и чипом Kirin 970
|Google запретил использовать свои домены для обхода блокировок
|Facebook придется ответить в суде за распознавание лиц без разрешения
|Создан фермент, пожирающий пластик
|Xiaomi выпустила салфетки для очистки мобильных устройств