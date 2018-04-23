Только четверть украинцев откладывает деньги на пенсию

Только 24% украинцев имеют сбережения на пенсию. Об этом сообщает Delo.ua, со ссылкой на результаты социологического опроса среди украинцев, который провел проект USAID "Трансформация финансового сектора".

Большинство опрошенных - 57% - отмечают, что не готовы откладывать деньги не пенсию. При этом 68% респондентов отметили, что они не будут получать достаточной пенсии для обеспечения достойного уровня жизни.

"Привлекательными" способами сбережения 39% украинцев считают сбережения наличных денег в иностранной валюте, а 32% опрошенных - наличных денег в гривне.

Ранее сообщалось, что почти половина украинцев считает достаточной пенсию в размере до 5 тыс. грн в месяц. Треть - 36,5% - считает пенсию достаточной, если ее размер составляет 5-10 тыс. грн. Чуть больше 16% украинцев отмечают, что достаточная пенсия должна быть больше 10 тыс. грн в месяц.

Сейчас средняя пенсия в Украине составляет около 2,5 тыс. грн. До повышения в рамках пенсионной реформы Кабмина Гройсмана она была на 600 грн меньше. При этом 56% всех пенсионеров (или 6,5 млн чел.), согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии в еще меньшем размере - до 2 тыс. грн на месяц.

Самый высокий средний размер пенсий в Украине - у судей, народных депутатов и сотрудников прокуратуры.

Напомним, большинство украинцев - 67% - считает, что именно государство должно обеспечить им достойную пенсию. При этом лишь половина опрошенных - 45% - считает справедливой пенсионную систему, когда размер пенсий зависит от размера уплаченных взносов. Другая половина - 41% - отмечает, что пенсии должны получать все, независимо от уплаченных взносов.

СПРАВКА

В рамках социологического опроса было проведено 2 тыс. интервью. Целевая аудитория исследования: население Украины старше 18 лет, включая как население городов, так и сел. Опрос проходил в июне 2017 года.

Выборка респондентов формировалась, исходя из пяти типов населенных пунктов, в 24 областях и Киеве: села, населенные пункты с количеством жителей до 50 тыс. человек, города с населением 50-100 тыс. человек, города с населением 100-500 тыс. человек, города с населением свыше 500 тыс. человек.

Максимальная погрешность результатов опрошенной выборки составляет 2,2%.

