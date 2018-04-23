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НБУ сообщает о совместной дорожной карте на пути к 5-му траншу по итогам переговоров с МВФ
07:48 23.04.2018 |
Украина и МВФ продолжают переговоры по приезду миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий по итогам проведенных в Вашингтоне переговоров.
"Украинская сторона убеждена в неизбежности реформ, которые важны для обеспечения макроэкономической стабильности и благосостояния граждан в нашей стране, и поэтому должны с МВФ общее видение перспективы дальнейшего сотрудничества. Мы верим и сделаем все, чтобы продолжить сотрудничество и успешно реализовать необходимые реформы ", - отметил Я.Смолий.
"Украина достигла существенного прогресса в стабилизации экономики и создании потенциала для роста. Международная ситуация сейчас благоприятна для реформ, поэтому важно не терять времени. Мы готовы помогать Украине в обеспечении успеха ее реформаторских усилий", - отметил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон.
Как отметил глава украинской делегации, ее Состав является лучшим доказательством решительных намерений президента и Правительства завершить четвертый пересмотр программы Сотрудничество между Украиной и МВФ в ближайшее время.
Министр финансов Украины Александр Данилюк также поблагодарил команду МВФ за конструктивное сотрудничество.
"Уверен, что в ближайшее время мы сможем согласовать открытые вопросы и выйти на общую позицию. Сейчас Минфин работает над бюджетной резолюцией на следующие три года, которая позволит продолжить нашу политику по сокращению дефицита и уменьшения долговой нагрузки в соответствии с программой МВФ", - подчеркнул Министр финансов.
Он добавил, что "продолжение Украиной сотрудничества с МВФ является важным для инвесторов, а также является предпосылкой получения нашим государством дополнительного финансирования от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от Евросоюза".
На встрече с топ-менеджером МВФ украинскую сторону представляли: глава НБУ Я.Смолий, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, министр финансов Украины А.Данилюк, заместитель Главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив, заместитель глпавы НБУ Екатерина Рожкова, заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Буца, председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины во Всемирном банке Роман Качур.
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