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Данилюк и президент ЕБРР Чакрабарти обсудили сотрудничество Украины с МВФ
Министр финансов Александр Данилюк обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передают Українські Новини.
"20 апреля в рамках весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов Украины Александр Данилюк встретился с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и состояние реализации проектов ЕБРР в нашей стране", - сказано в нем.
Чакрабарти отметил важность прогресса в процессе приватизации и добавил, что прозрачная приватизация - это один из главных инструментов привлечения иностранных инвестиций в Украину.
Стороны договорились продолжить диалог во время ежегодного собрания ЕБРР в Иордании в середине мая.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк ожидает транш от МВФ в начале третьего квартала.
В декабре НБУ сообщил, что ожидает получения от МВФ двух траншей на 3-3,5 млрд долларов в 2018 году.
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