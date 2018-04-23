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Данилюк и вице-президент Еврокомиссии Домбровскис обсудили условия выделения макроэкономической помощи для Украины
Министр финансов Александр Данилюк и вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис обсудили условия выделения макроэкономической помощи для Украины .
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.
"21 апреля в рамках рабочего визита в Вашингтон министр финансов Александр Данилюк встретился с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом", - говорится в нем.
Согласно сообщению, в рамках встречи обсудили вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и условия для ее выделения Украине.
"Стороны подчеркнули, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики и будут направлены на укрепление финансовой и экономической стабильности нашей страны, преодоления коррупции и продолжение воплощения структурных реформ", - сказано в сообщении.
Сообщается ,что Домбровскис отметил, что Европейская комиссия положительно оценивает изменения в Украине, произошедшие за последние годы.
При этом он подчеркнул, что Украине необходимо завершить ряд важных реформ, которые дадут толчок развитию экономики и усилят борьбу с коррупцией.
Как сообщали Українські Новини, в конце марта Премьер-министр Владимир Гройсман и Еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательской деятельности и малых и средних предприятий Эльжбета Беньковска обсудили макрофинансовую поддержку Украины со стороны Европейского Союза.
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