Данилюк и вице-президент Еврокомиссии Домбровскис обсудили условия выделения макроэкономической помощи для Украины

Министр финансов Александр Данилюк и вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис обсудили условия выделения макроэкономической помощи для Украины .

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

"21 апреля в рамках рабочего визита в Вашингтон министр финансов Александр Данилюк встретился с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в рамках встречи обсудили вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и условия для ее выделения Украине.

"Стороны подчеркнули, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики и будут направлены на укрепление финансовой и экономической стабильности нашей страны, преодоления коррупции и продолжение воплощения структурных реформ", - сказано в сообщении.

Сообщается ,что Домбровскис отметил, что Европейская комиссия положительно оценивает изменения в Украине, произошедшие за последние годы.

При этом он подчеркнул, что Украине необходимо завершить ряд важных реформ, которые дадут толчок развитию экономики и усилят борьбу с коррупцией.

Как сообщали Українські Новини, в конце марта Премьер-министр Владимир Гройсман и Еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательской деятельности и малых и средних предприятий Эльжбета Беньковска обсудили макрофинансовую поддержку Украины со стороны Европейского Союза.