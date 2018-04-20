Цены на первичное жилье в Украине в I кв. 2018г выросли на 5,3%, вторичный рынок подорожал на 4,3%

Цены на первичном рынке жилья в Украине в январе-марте 2018 года выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, на вторичном рынке - на 4,3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Данные предоставлены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

По данным ведомства, самый большой рост цен на первичном рынке жилья наблюдался на однокомнатные квартиры - на 7,2%. Двухкомнатные квартиры подорожали на 4,7%, трехкомнатные - на 2,1%.

На вторичном рынке в первом квартале 2018 также наибольше подорожали однокомнатные квартиры - на 5,9%, в то время как двухкомнатные поднялись в цене на 4,6%, трехкомнатные - на 2%.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, рост цен на первичное жилье в Украине по итогам 2017 года составил 4,7%, вторичное жилье подорожало на 4,5%.

На первичном рынке в 2017 году наиболее заметно повысились цены на двухкомнатные квартиры (на 6%), на вторичном - на однокомнатные (на 9,7%).

