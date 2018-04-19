Финансовые новости
- |
- 19.04.18
- |
- 15:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Среднесрочное планирование избавит от паразитирования на госбюджете - Данилюк
12:13 19.04.2018 |
Среднесрочное бюджетное планирование позволит избавиться от политических манипуляций и паразитирования на государственном бюджете Украины, считает министр финансов Александр Данилюк.
"У политиков нужно отобрать инструмент манипуляций и паразитирования на государственном бюджете. Мы предложили решение. Это - среднесрочное бюджетное планирование", - написал министр на своей странице в соцсети Facebook.
Министр отметил, что депутаты больше месяца блокируют внедрение среднесрочного планирования на постоянной основе.
"Наши народные избранники боятся, что все увидят реальную картину - реальную ситуацию в экономике - и они не смогут давать пустые обещания", - добавил Данилюк.
По его словам, годовая бюджетная декларация является формальным документом, позволяя обещать высокие зарплаты и пенсии, не заботясь о наличии реального ресурса в бюджете.
"Мы продолжаем работать над трехлетней бюджетной декларацией, так как осознаем ответственность перед людьми за честный и реалистичный бюджет", - подчеркнул Данилюк.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил основные направления бюджетной политики на 2019-2021 годы, в основе которой ускорение роста экономики Украины в 2019 году до 3,6%, снижение инфляции до 6,5%, среднегодовой курс гривни на уровне 30,5 гривни/доллар, дефицит бюджета до 2,2% ВВП и предельный размер госдолга до 56% ВВП.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Глава Укравтодора не поддерживает идею отмены желтого сигнала светофора на дорогах
ТОП-НОВОСТИ
|Украинская ГТС стоит 328 миллиардов гривен - Ernst & Young
|Битва за “мінімалку”: чи буде 4200
|Почему курс гривни укрепился и что ждет валютный рынок к лету
|Корпорации придерживают доллар, чтобы через несколько дней продать подороже
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть ускорили рост 19 апреля, Brent подорожала до $74,7 за баррель
|Среднесрочное планирование избавит от паразитирования на госбюджете - Данилюк
|Украина исчерпала шесть квот на беспошлинный экспорт аграрной продукции в Евросоюз
|Украинская ГТС стоит 328 миллиардов гривен - Ernst & Young
|Битва за “мінімалку”: чи буде 4200
|В январе-феврале численность населения сократилась на 40,1 тыс. до 42,3 млн
|Прогресс в реформах в Украине замедлился, - МВФ
Это интересно
|Смех на рабочем месте - признак… чего?
|Мошенники запустили фейковую криптогривну
|Toyota в 2021 году начнёт поставлять в США автомобили с технологией DSRC, позволяющей машинам общаться между собой
|Министерство торговли США запретило американским производителям продавать компании ZTE продукцию до 2025 года
|Британцы назвали самый безопасный автомобиль
|Уже к концу следующего года у Porsche в США будет не менее 500 быстрых зарядных станций для электромобилей
|SpaceX может научиться возвращать и вторые ступени своих ракет, используя гигантские воздушные шары