Среднесрочное планирование избавит от паразитирования на госбюджете - Данилюк

Среднесрочное бюджетное планирование позволит избавиться от политических манипуляций и паразитирования на государственном бюджете Украины, считает министр финансов Александр Данилюк.

"У политиков нужно отобрать инструмент манипуляций и паразитирования на государственном бюджете. Мы предложили решение. Это - среднесрочное бюджетное планирование", - написал министр на своей странице в соцсети Facebook.

Министр отметил, что депутаты больше месяца блокируют внедрение среднесрочного планирования на постоянной основе.

"Наши народные избранники боятся, что все увидят реальную картину - реальную ситуацию в экономике - и они не смогут давать пустые обещания", - добавил Данилюк.

По его словам, годовая бюджетная декларация является формальным документом, позволяя обещать высокие зарплаты и пенсии, не заботясь о наличии реального ресурса в бюджете.

"Мы продолжаем работать над трехлетней бюджетной декларацией, так как осознаем ответственность перед людьми за честный и реалистичный бюджет", - подчеркнул Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил основные направления бюджетной политики на 2019-2021 годы, в основе которой ускорение роста экономики Украины в 2019 году до 3,6%, снижение инфляции до 6,5%, среднегодовой курс гривни на уровне 30,5 гривни/доллар, дефицит бюджета до 2,2% ВВП и предельный размер госдолга до 56% ВВП.