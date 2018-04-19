В январе-феврале численность населения сократилась на 40,1 тыс. до 42,3 млн

В течение января-февраля 2018 года численность населения Украины сократилась на 40,1 тыс. человек и на 1 марта составила 42 346,3 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число живорожденных: на 100 умерших - 56 живорожденных.

Как сообщали Українські Новини, в течение января 2018 года численность населения Украины сократилась на 21,5 тыс. человек и на 1 февраля составила 42 364,9 тыс. человек.

В 2017 году численность населения Украины сократилась на 198,1 тыс. человек и на 1 января составила 42 386,4 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.



