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Данилюк сомневается в принятии земельной реформы до выборов
17:39 18.04.2018 |
Земельная реформа вряд ли будет принята до окончания предвыборной кампании, поскольку она требует широкого обсуждения, считает министр финансов Украины Александр Данилюк.
"Почему не в этом году? Потому что по какой-то причине люди верят, что в политических элитах почти сформировался консенсус о том, что реформа плоха. А поэтому необходима коммуникация, необходимо личное руководство этой реформой", - сказал он на конференции Atlantic Council в Вашингтоне 17 апреля.
При этом он отметил, что Украина была близка к началу этой реформы летом 2017 года, но "некоторые неудачные события не позволили это сделать".
"Для перезапуска требуется некоторое время. Мы в значительной степени готовы к нему, единственная сложность - выборы. Обычно мы не принимаем во внимание выборы, но выборы есть выборы. Они будут включать в себя широкий диалог в стране и коммуникацию... Мы не можем упустить такую возможность... Мы собираемся запускать (земельную реформу - ИФ), нам просто нужна коммуникационная кампания, и мы увидим, находит ли она отклик в обществе. Необходимо объяснять людям, почему это делается. Главный вопрос заключается в том, когда нужно это делать ", - уточнил он.
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