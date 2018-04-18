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Кабмин начал финансирование программы “теплых” кредитов
16:56 18.04.2018 |
Кабинет министров открыл финансирование программы "теплых кредитов".
Как сообщает пресс-служба правительства, все желающие могут воспользоваться программой в уполномоченных банках (Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк) и получить возмещение в размере:
* 20% - на приобретение негазовых котлов (35% для субсидиантов);
* 35% - для утепления индивидуального жилья;
* от 40% до 70% - для ОСМД на утепление многоэтажек.
Частные домохозяйства и ОСМД также могут рассчитывать на дополнительные компенсации от местных властей.
На сегодня действует 128 местных программ удешевления "теплых" кредитов, в частности, в 18 регионах, 48 районах и 62 городах, уточняет Кабмин.
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