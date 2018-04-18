Минэкономразвития создало группу по мониторингу торговли с Россией

Министерство экономического развития и торговли Украины создало рабочую группу по мониторингу торговых отношений с Россией в рамках правительственного Совета по международной торговле. Об этом заявил первый вице-премьер, министр экономразвития Степан Кубив, сообщает пресс-служба министерства.

"Минэкономразвития создало специальную рабочую группу при Совете по международной торговле, которая будет заниматься мониторингом и разработкой рекомендаций относительно торговых отношений с РФ. Это крайне важно в условиях военной и торговой агрессии со стороны РФ", - отметил Кубив.

В Совете по международной торговле будет функционировать еще четыре рабочих группы: по упрощению процедур торговли, по продвижению экспорта, по улучшению системы таможенно-тарифного регулирования и торговой защиты, а также по разработке стратегии реализации государственной политики в сфере международной торговли.

Как сообщалось, в конце декабря 2017 года Кабинет министров одобрил решение о продлении до 31 декабря 2018 года включительно действия эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров. Эмбарго и пошлины были введены в начале 2016 года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.