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Минэкономразвития создало группу по мониторингу торговли с Россией
10:42 18.04.2018 |
Министерство экономического развития и торговли Украины создало рабочую группу по мониторингу торговых отношений с Россией в рамках правительственного Совета по международной торговле. Об этом заявил первый вице-премьер, министр экономразвития Степан Кубив, сообщает пресс-служба министерства.
"Минэкономразвития создало специальную рабочую группу при Совете по международной торговле, которая будет заниматься мониторингом и разработкой рекомендаций относительно торговых отношений с РФ. Это крайне важно в условиях военной и торговой агрессии со стороны РФ", - отметил Кубив.
В Совете по международной торговле будет функционировать еще четыре рабочих группы: по упрощению процедур торговли, по продвижению экспорта, по улучшению системы таможенно-тарифного регулирования и торговой защиты, а также по разработке стратегии реализации государственной политики в сфере международной торговли.
Как сообщалось, в конце декабря 2017 года Кабинет министров одобрил решение о продлении до 31 декабря 2018 года включительно действия эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров. Эмбарго и пошлины были введены в начале 2016 года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
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