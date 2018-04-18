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Минэкономики создало госпредприятие “ProZorro.Продажи”
19:48 17.04.2018 |
Министерство экономического развития и торговли создало государственное предприятие "ProZorro.Продажи".
Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українські Новини.
"Министерство экономического развития и торговли Украины зарегистрировало государственное предприятие "ProZorro.Продажи". Таким образом пилотный проект "ProZorro.Продажи" постепенно завершается и реформа государственных продаж переходит на новый, государственный этап", - говорится в нем.
Согласно сообщению, новое госпредприятие будет подчинятся Минэкономики.
Исполняющим обязанности директора данного госпредприятия назначен Алексей Соболев, ранее руководившим пилотным проектом "ProZorro.Продажи".
Руководить госпредприятием будет независимый наблюдательный совет, в состав которого войдут представители Минэкономики, а также трое независимых экспертов, которые будут выбраны на открытом конкурсе.
Кроме того, в набсовет будут приглашены представители Фонда гарантирования вкладов.
Ключевыми направлениями в работе компании станут продажа активов обанкротившихся банков, активов государственных и коммунальных предприятий, а также малая приватизация.
Также среди проектов нового госпредприятия на 2018 год - пилотный проект по аренде вагонов публичного акционерного общества "Укрзализныця".
Как сообщали Українські Новини, по итогам 2017 года через систему электронных аукционов "ProZorro.Продажи" было продано активов банков, государственных и коммунальных предприятий на сумму около 5 млрд гривен.
В феврале 2016 года Кабинет Министров утвердил положение о функционировании системы электронных госзакупок Prozorro.
Prozorro - система, созданная по инициативе общественных организаций, коммерческих площадок, государственных органов и предпринимателей в феврале 2015 года.
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|Минэкономики создало госпредприятие “ProZorro.Продажи”
Новое госпредприятие будет подчинятся Минэкономики. Руководить госпредприятием будет независимый наблюдательный совет, в состав которого войдут представители Минэкономики, а также трое независимых экспертов, которые будут выбраны на открытом конкурсе.
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