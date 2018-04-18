МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 на 3,2%

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%.

Об этом говорится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), передают Українські Новини.

В то же время МВФ ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2019 год до 3,3% с 4%.

Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта с 7% до 11%.

В 2019 году МВФ ожидает среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%.

Дефицит платежного баланса ожидается в текущем году на уровне 3,7%, а в следующем - 3,5% ВВП.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП в 2018 году на уровне 3,4%, инфляции - на уровне 8,9%.