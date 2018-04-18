Минфин: в бюджете нет денег на повышение “минималки”

Государственный бюджет Украины по итогам первого квартала не располагает средствами для повышения минимальной зарплаты с 3723 гривень до 4200 гривень с апреля.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов в Twitter со ссылкой на слова заместителя министра Сергея Марченко.

"Данные Казначейства по итогам первого квартала 2018 года свидетельствуют о том, что нет возможности повысить минимальную зарплату. В госбюджет поступило 193,6 миллиарда гривень. Это 96,9% от утвержденного показателя на первый квартал 2018 года", - сказал Марченко.

Он отметил, что если бы «минималка» выросла с апреля 2018 до 4200 гривень, необходимо было бы расширить расходы бюджета на этот год минимум на 13 миллиардов гривень.

"Если же учесть еще повышение тарифного разряда ЕТС (единой тарифной сетки - УНИАН) в соотношении к "минималке" - надо около 30 миллиардов гривень", - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень.

В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой повысить минимальную заработную плату в 2018 году до 4100 гривень. Бюджет на 2018 год предусматривает повышение минимальной зарплаты до 3723 гривень. При этом в законе о госбюджете говорится: "Кабинету министров Украины на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета Украины по итогам первого квартала 2018 рассмотреть вопрос о возможности повышения размера минимальной заработной платы с определением его на уровне 4200 гривень в месяц со второго квартала 2018 года".

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, решение о возможности повышения размера минимальной зарплаты до 4100 гривень будет принято с учетом экономических итогов первого квартала 2018 года.