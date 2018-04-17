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Счетная палата констатировала невыполнение госбюджета-2017
10:00 17.04.2018 |
План доходов государственного бюджета Украины на 2017 год не выполнен на 3,4 миллиарда гривень, или на 0,4%, говорится в заключении Счетной палаты, опубликованном на ее сайте.
Как говорится в документе, доходы госбюджета по сравнению с предыдущим годом выросли на 28,7% вследствие роста импорта, повышения цен, поступления конфискованных средств, девальвации гривни, отмены отдельных налоговых льгот и повышения ставок некоторых налогов.
Отмечается, что рост потребительских цен на 13,7%, или выше прогнозируемых правительством 11,2%, способствовал увеличению отдельных доходов госбюджета на 5,5 миллиарда гривень.
При этом остатки невозмещенного налога на добавленную стоимость с начала года выросли на 3,1 миллиарда гривень - до 15,3 миллиарда гривень, из которых 0,5 миллиарда гривень - с просроченным сроком возмещения.
Также в Счетной палате отметили не проведение в 2017 году плановых расходов на 31 миллиарда гривень, или на 3,6%.
"Вследствие неполного осуществления запланированных расходов и предоставления кредитов, дефицит государственного бюджета меньше плана на 41,8% и составил 47,9 миллиарда гривень, или 1,6% ВВП", - говорится в документе.
В то же время отмечается, что расходы госбюджета на капитализацию банков в сумме 70,7 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП, в рамках Бюджетного кодекса отражены в показателях финансирования и не повлияли на объем дефицита госбюджета.
Также в Счетной палате констатировали, что темп роста долговых обязательств Украины в 4 раза превысил прирост реального ВВП, а на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга в 2017 году израсходована почти четверть поступлений госбюджета.
По оценкам Счетной палаты, в расчете на одного человека общий объем госдолга вырос на 5,2 тысячи гривень - до 50,5 тысячи гривень на конец 2017 года.
Справка УНИАН. Госбюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 миллиарда гривень, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год, составляет 58,2% годового планового показателя и, по оценкам Министерства финансов, около 1,6% ВВП.
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