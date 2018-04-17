Предприятия Украины в 2017 году получили доналоговую прибыль 153,2 млрд грн - Госстат

Предприятия Украины в 2017 году получили доналоговую прибыль 153,218 млрд грн, что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году, когда этот показатель составлял 94,039 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно данным Госстата, в 2017 году предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 457,3 млрд грн прибыли, что на 36,2% больше, чем в 2016 году.

Предприятий, которые сработали убыточно, в 2017 году также стало больше, чем годом ранее - на 25,8%. Их убытки в 2017 году составили 304,1 млрд грн.

По данным статведомства, доля убыточных предприятий в прошлом году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 1,6 п.п. - до 25,8%.

Официальный курс доллара на 16 апреля составил - 26,124909грн/$1.

Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за 2017 год¹

Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2017г., млн грн. Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения 2016г., млн грн. Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, к 2016г,% Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток 2016г,% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2017% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2016, % Всего 153217,6 94039,2 457323,6 136,2 304106,0 125,8 25,8 24,2 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -12339,7 55270,0 53629,9 85,8 65969,6 916,2 13,1 10,2 Промышленность: 85891,3 -8778,0 217370,3 165,4 131479,0 93,8 29,2 29,6 Строительство 863,7 578,6 4612,7 104,5 3749,0 97,7 23,1 19,7 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 25095,1 11598,2 56526,2 116,0 31431,1 84,6 23,5 20,5 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -16823,5 13689,7 24322,1 96,5 41145,6 357,4 37,4 32,6 Временное размещение и организация питания 1680,8 -916,8 3065,6 240,2 1384,8 63,1 35,4 32,2 Информация и телекоммуникации 14336,9 4021,8 18920,4 188,7 4583,5 76,3 25,8 31,5 Финансовая и страховая деятельность 14634,9 3467,7 18166,2 196,7 3531,3 61,2 26,0 23,8 Операции с недвижимостью -3769,2 -13654,2 7525,6 142,6 11294,8 59,7 38,3 42,8 Профессиональная, научная и техническая деятельность 44873,3 30385,8 49719,2 149,4 4845,9 168,1 23,5 24,7 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 187,6 -1460,3 2474,2 102,2 2286,6 58,9 28,7 24,9 Образование 69,4 79,7 84,9 89,3 15,5 101,2 35,3 19,2 Здравоохранение и социальная помощь 160,8 260,9 558,0 103,9 397,2 143,8 22,5 16,9 Деятельность в сфере культуры и спорта -1593,8 -579,5 310,1 26,1 1903,9 107,8 39,8 48,7 Предоставление других услуг -50,0 75,6 38,2 37,2 88,2 323,5 38,6 15,9

Данные: Госстат Украины

¹- данные без учета результатов деятельности банков.

Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за 2017 год¹

Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2017г., млн грн. Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2016г., млн грн. Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, к 2016г,% Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток к 2016г,% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2017% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2016, % Промышленность 85891,3 -8778,0 217370,3 165,4 131479,0 93,8 29,2 29,6 Добывающая промышленность 75048,6 23914,6 107237,2 220,8 32188,6 130,6 36,0 40,8 Перерабатывающая промышленность 18480,2 -28586,3 94879,3 144,7 76399,1 81,1 23,2 22,8 в том числе производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 12852,2 -5517,8 22428,0 130,0 9575,8 42,0 28,1 26,5 текстильное производство; производство одежды, кожи и изделий из кожи и др. материалов 1008,3 1485,3 1266,8 77,7 258,5 178,6 17,9 14,8 Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели 2919,8 3323,9 4820,2 103,9 1900,4 144,7 19,4 19,6 производство кокса и продуктов нефтепереработки -397,0 -2509,4 6653,2 366,7 7050,2 163,1 37,0 48,1 Производство химической продукции -6455,8 -18190,6 3226,0 160,0 9681,8 47,9 22,3 28,8 Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 3607,6 2874,7 3747,8 116,8 140,2 42,1 12,5 12,5 производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции 2534,8 -642,8 7405,5 123,3 4870,7 73,3 22,1 22,3 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий -6816,5 -7121,6 25863,3 187,2 32679,8 156,1 23,9 27,1 Машиностроение 7630,2 777,3 17048,2 132,1 9418,0 77,7 22,3 20,6 производство компьютеров, электронной и оптической продукции 1664,8 1359,5 1821,3 122,7 156,5 125,3 13,7 11,6 производство электрического оборудования 636,2 -257,6 1999,4 156,0 1363,2 88,6 21,1 21,0 производство машин и оборудования не относящихся к др. группам 2022,7 1063,2 5008,1 99,5 2985,4 75,2 23,3 20,1 производство транспортных средств и оборудования 3306,5 -1387,8 8219,4 161,0 4912,9 75,7 26,8 26,0 Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования 1596,6 -3065,3 2420,3 106,5 823,7 15,4 21,4 20,2 Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха -7144,8 -2091,6 14604,8 86,1 21749,6 114,2 57,0 59,1 Водоснабжение; канализация, обращение с отходами -492,7 -2014,7 649,0 173,5 1141,7 47,8 56,7 60,3

Данные: Госстат Украины

¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения АТО.