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Предприятия Украины в 2017 году получили доналоговую прибыль 153,2 млрд грн - Госстат
19:31 16.04.2018 |
Предприятия Украины в 2017 году получили доналоговую прибыль 153,218 млрд грн, что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году, когда этот показатель составлял 94,039 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
Согласно данным Госстата, в 2017 году предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 457,3 млрд грн прибыли, что на 36,2% больше, чем в 2016 году.
Предприятий, которые сработали убыточно, в 2017 году также стало больше, чем годом ранее - на 25,8%. Их убытки в 2017 году составили 304,1 млрд грн.
По данным статведомства, доля убыточных предприятий в прошлом году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 1,6 п.п. - до 25,8%.
Официальный курс доллара на 16 апреля составил - 26,124909грн/$1.
Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за 2017 год¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2017г., млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения 2016г., млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к 2016г,%
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток 2016г,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2017%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2016, %
|Всего
|153217,6
|94039,2
|457323,6
|136,2
|304106,0
|125,8
|25,8
|24,2
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|-12339,7
|55270,0
|53629,9
|85,8
|65969,6
|916,2
|13,1
|10,2
|Промышленность:
|85891,3
|-8778,0
|217370,3
|165,4
|131479,0
|93,8
|29,2
|29,6
|Строительство
|863,7
|578,6
|4612,7
|104,5
|3749,0
|97,7
|23,1
|19,7
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|25095,1
|11598,2
|56526,2
|116,0
|31431,1
|84,6
|23,5
|20,5
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|-16823,5
|13689,7
|24322,1
|96,5
|41145,6
|357,4
|37,4
|32,6
|Временное размещение и организация питания
|1680,8
|-916,8
|3065,6
|240,2
|1384,8
|63,1
|35,4
|32,2
|Информация и телекоммуникации
|14336,9
|4021,8
|18920,4
|188,7
|4583,5
|76,3
|25,8
|31,5
|Финансовая и страховая деятельность
|14634,9
|3467,7
|18166,2
|196,7
|3531,3
|61,2
|26,0
|23,8
|Операции с недвижимостью
|-3769,2
|-13654,2
|7525,6
|142,6
|11294,8
|59,7
|38,3
|42,8
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|44873,3
|30385,8
|49719,2
|149,4
|4845,9
|168,1
|23,5
|24,7
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|187,6
|-1460,3
|2474,2
|102,2
|2286,6
|58,9
|28,7
|24,9
|Образование
|69,4
|79,7
|84,9
|89,3
|15,5
|101,2
|35,3
|19,2
|Здравоохранение и социальная помощь
|160,8
|260,9
|558,0
|103,9
|397,2
|143,8
|22,5
|16,9
|Деятельность в сфере культуры и спорта
|-1593,8
|-579,5
|310,1
|26,1
|1903,9
|107,8
|39,8
|48,7
|Предоставление других услуг
|-50,0
|75,6
|38,2
|37,2
|88,2
|323,5
|38,6
|15,9
Данные: Госстат Украины
¹- данные без учета результатов деятельности банков.
Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за 2017 год¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2017г., млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 2016г., млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к 2016г,%
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток к 2016г,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2017%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 2016, %
|Промышленность
|85891,3
|-8778,0
|217370,3
|165,4
|131479,0
|93,8
|29,2
|29,6
|Добывающая промышленность
|75048,6
|23914,6
|107237,2
|220,8
|32188,6
|130,6
|36,0
|40,8
|Перерабатывающая промышленность
|18480,2
|-28586,3
|94879,3
|144,7
|76399,1
|81,1
|23,2
|22,8
|в том числе
|производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий
|12852,2
|-5517,8
|22428,0
|130,0
|9575,8
|42,0
|28,1
|26,5
|текстильное производство; производство одежды, кожи и изделий из кожи и др. материалов
|1008,3
|1485,3
|1266,8
|77,7
|258,5
|178,6
|17,9
|14,8
|Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели
|2919,8
|3323,9
|4820,2
|103,9
|1900,4
|144,7
|19,4
|19,6
|производство кокса и продуктов нефтепереработки
|-397,0
|-2509,4
|6653,2
|366,7
|7050,2
|163,1
|37,0
|48,1
|Производство химической продукции
|-6455,8
|-18190,6
|3226,0
|160,0
|9681,8
|47,9
|22,3
|28,8
|Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|3607,6
|2874,7
|3747,8
|116,8
|140,2
|42,1
|12,5
|12,5
|производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции
|2534,8
|-642,8
|7405,5
|123,3
|4870,7
|73,3
|22,1
|22,3
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|-6816,5
|-7121,6
|25863,3
|187,2
|32679,8
|156,1
|23,9
|27,1
|Машиностроение
|7630,2
|777,3
|17048,2
|132,1
|9418,0
|77,7
|22,3
|20,6
|производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|1664,8
|1359,5
|1821,3
|122,7
|156,5
|125,3
|13,7
|11,6
|производство электрического оборудования
|636,2
|-257,6
|1999,4
|156,0
|1363,2
|88,6
|21,1
|21,0
|производство машин и оборудования не относящихся к др. группам
|2022,7
|1063,2
|5008,1
|99,5
|2985,4
|75,2
|23,3
|20,1
|производство транспортных средств и оборудования
|3306,5
|-1387,8
|8219,4
|161,0
|4912,9
|75,7
|26,8
|26,0
|Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования
|1596,6
|-3065,3
|2420,3
|106,5
|823,7
|15,4
|21,4
|20,2
|Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
|-7144,8
|-2091,6
|14604,8
|86,1
|21749,6
|114,2
|57,0
|59,1
|Водоснабжение; канализация, обращение с отходами
|-492,7
|-2014,7
|649,0
|173,5
|1141,7
|47,8
|56,7
|60,3
Данные: Госстат Украины
¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения АТО.
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