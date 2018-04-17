Дефицит внешней торговли Украины товарами в феврале 2018г возрос до $457 млн

Согласно ее данным, в целом по итогам января-февраля 2018 года негативное сальдо составило $741,1 млн по сравнению с негативным сальдо $491,4 млн за аналогичный период 2017 года.
В январе-феврале 2018 года экспорт товаров составил $7,4 млрд, импорт - $8,1 млрд. По сравнению с январем-февралем 2017 года экспорт увеличился на 17,9%, импорт – на 20,3%.
В феврале-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированные объемы экспорта уменьшились на 3,6%, импорта - на 6,6%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале-2018 было отрицательное и составило $356,4 млн. В январе-2018 также отрицательное - $517,4 млн.
В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (в январе-феврале-2017 – 0,93).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-феврале 2018г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|январь-февраль 2018 к январю-февралю 2017, %
|Импорт, млн $
|январь-февраль 2018 к январю-февралю 2017, %
|Всего¹
|7376,8
|117,9
|8117,9
|120,3
|Животные, продукты животного происхождения
|175,1
|151,4
|135,7
|131,8
|Продукты растительного происхождения
|1437,3
|105,4
|353,4
|122,3
|- зерновые культуры
|992,4
|98,4
|62,4
|146,6
|Жиры животного и растительного происхождения
|700,7
|96,0
|38,1
|117,3
|Готовые пищевые продукты
|460,4
|97,4
|325,4
|133,6
|Минеральные продукты
|666,9
|115,0
|1873,3
|99,9
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|135,3
|114,9
|1741,4
|99,1
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|264,1
|123,0
|1236,7
|123,6
|Фармацевтическая продукция
|25,0
|119,5
|292,1
|129,4
|Удобрения
|17,7
|63,7
|211,5
|124,9
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|111,3
|177,0
|515,7
|124,4
|Кожевенное сырье
|28,6
|132,9
|43,8
|126,8
|Древесина и изделия из нее
|226,8
|154,6
|42,7
|155,0
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|82,2
|137,5
|164,0
|127,2
|Текстильные материалы и изделия
|134,9
|123,0
|283,8
|121,6
|Обувь
|33,6
|123,8
|57,7
|110,7
|Изделия из камня, гипса, цемента
|53,0
|132,0
|110,9
|135,3
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|7,9
|120,3
|11,0
|108,7
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|1974,7
|128,2
|485,7
|132,4
|- черные металлы
|1709,5
|127,0
|183,8
|159,8
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|731,6
|128,4
|1594,0
|133,4
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|257,4
|119,6
|886,0
|134,3
|Электрические машины
|474,2
|133,6
|708,0
|132,3
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|86,6
|126,6
|593,7
|123,2
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|20,0
|125,0
|562,6
|124,0
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|22,1
|119,6
|124,8
|153,0
|Разные промтовары
|133,7
|150,2
|117,1
|130,5
|Произведения искусства
|0,0
|150,6
|0,4
|184,6
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции