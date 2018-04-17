Дефицит внешней торговли Украины товарами в феврале 2018г возрос до $457 млн

Дефицит внешней торговли Украины товарами в феврале 2018 года составил $457 млн, тогда как в предыдущем месяце - $284,1 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, в целом по итогам января-февраля 2018 года негативное сальдо составило $741,1 млн по сравнению с негативным сальдо $491,4 млн за аналогичный период 2017 года.

В январе-феврале 2018 года экспорт товаров составил $7,4 млрд, импорт - $8,1 млрд. По сравнению с январем-февралем 2017 года экспорт увеличился на 17,9%, импорт – на 20,3%.

В феврале-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированные объемы экспорта уменьшились на 3,6%, импорта - на 6,6%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале-2018 было отрицательное и составило $356,4 млн. В январе-2018 также отрицательное - $517,4 млн.

В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (в январе-феврале-2017 – 0,93).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 стран мира.

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-феврале 2018г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ январь-февраль 2018 к январю-февралю 2017, % Импорт, млн $ январь-февраль 2018 к январю-февралю 2017, % Всего¹ 7376,8 117,9 8117,9 120,3 Животные, продукты животного происхождения 175,1 151,4 135,7 131,8 Продукты растительного происхождения 1437,3 105,4 353,4 122,3 - зерновые культуры 992,4 98,4 62,4 146,6 Жиры животного и растительного происхождения 700,7 96,0 38,1 117,3 Готовые пищевые продукты 460,4 97,4 325,4 133,6 Минеральные продукты 666,9 115,0 1873,3 99,9 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 135,3 114,9 1741,4 99,1 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 264,1 123,0 1236,7 123,6 Фармацевтическая продукция 25,0 119,5 292,1 129,4 Удобрения 17,7 63,7 211,5 124,9 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 111,3 177,0 515,7 124,4 Кожевенное сырье 28,6 132,9 43,8 126,8 Древесина и изделия из нее 226,8 154,6 42,7 155,0 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 82,2 137,5 164,0 127,2 Текстильные материалы и изделия 134,9 123,0 283,8 121,6 Обувь 33,6 123,8 57,7 110,7 Изделия из камня, гипса, цемента 53,0 132,0 110,9 135,3 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 7,9 120,3 11,0 108,7 Недрагоценные металлы и изделия из них 1974,7 128,2 485,7 132,4 - черные металлы 1709,5 127,0 183,8 159,8 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 731,6 128,4 1594,0 133,4 Реакторы ядерные, котлы, машины 257,4 119,6 886,0 134,3 Электрические машины 474,2 133,6 708,0 132,3 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 86,6 126,6 593,7 123,2 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 20,0 125,0 562,6 124,0 Приборы и аппараты оптические, фотографические 22,1 119,6 124,8 153,0 Разные промтовары 133,7 150,2 117,1 130,5 Произведения искусства 0,0 150,6 0,4 184,6

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции