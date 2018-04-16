Финансовые новости
- |
- 16.04.18
- |
- 17:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В марте официальный уровень безработицы понизился на 0,1 п. п. до 1,4%
13:29 16.04.2018 |
В марте 2018 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта до 1,4%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, по состоянию на 1 апреля 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 366,9 тыс. безработных.
На 1 марта 2018 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 383,7 тыс. безработных.
Количество вакансий в марте составило 93 тыс. (4 человек претендуют на 1 вакансию).
Средний размер пособия на одного безработного - 2 587 гривен.
Как сообщали Українські Новини, в феврале 2018 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентного пункта до 1,5%.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Жалобы в отношении Холодницкого изучает докладчик КДКП, заседание комиссии будет открытым - генпрокурор
ТОП-НОВОСТИ
|В записях Холодницкого нет оснований для привлечения его к уголовной ответственности, сейчас он в отпуске - Луценко
|Владислав Иноземцев: Путин в Сирии проиграет, а Асада убьют
|УКАБ: ориентировочная стоимость весенней посевной кампании 2018 года повысится на 23% к предыдущему году
|Весна на Донбассе. Чего ждать на фронте с наступлением тепла
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дешевеет на снижении опасений из-за конфликта на Ближнем Востоке
Участники рынка продолжают отыгрывать усиление буровой активности в США. Согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, завершившуюся 13 апреля, число нефтяных буровых установок в стране выросло за неделю на семь штук
|Инвесторы предрекают рост цен на нефть — Bloomberg
|В марте официальный уровень безработицы понизился на 0,1 п. п. до 1,4%
|УКАБ: ориентировочная стоимость весенней посевной кампании 2018 года повысится на 23% к предыдущему году
|Золото слабо дорожает 16 апреля после ракетных ударов по Сирии
|Цены на нефть завершают неделю максимальным ростом с июля, Brent подорожала до $72,39 за баррель
Это интересно
|Смартфон Nubia Z18 mini оказался вовсе не миниатюрным
|Представлен первый электрический грузовик Volvo
|В Китае родился ребёнок через четыре года после смерти родителей
|Новый Audi A6 стал универсалом с полноуправляемым шасси
|Повышение, после которого хочется уволиться
|Ford представил Focus четвертого поколения
|Украинский стартап вывел на Kickstarter игровые педали и руль и собрал нужную сумму за час