Промышленность увеличила потребление природного газа на 35%

Промышленные предприятия увеличили потребление природного газа на 35% с 3,1 млрд куб. м в І квартале в 2017 г. до 4,2 млрд куб. м по итогам І квартала 2018 г. Об этом говорится в статистических данных Министерства энергетики и угольной промышленности.

Общее потребление газа в стране за этот период увеличилось на 6,9% - до 14 млрд куб. м. Промышленность является единственным сегментом украинского рынка, который покупает природный газ по нерегулируемым государством рыночным ценам. Доля промышленного потребления газа в І квартале 2018 г. составила около 30% против 24% в І квартале 2017 г.

Напомним, промышленное потребление газа резко обвалилось в 2014 г. с началом военных действий на востоке Украине. В 2013 г. промышленность потребила 20,02 млрд куб. м или 39,7% от всего потребления по стране в 2014 г. - 14,13 млрд куб. м (34,8%), в 2015 г. - 11,42 млрд куб. м (33,8%), в 2016 г. - 9,6 млрд куб. м (29,7%), 2017 г. - 10,8 млрд куб. м (33,5%).

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В 2017 г. Украина потребила 32,2 млрд куб. м, в 2016 г. - 32,4 млрд куб. м, в 2015 г. - 33,7 млрд куб. м, в 2014 г. - 40,6 млрд куб. м, в 2013 г. - 50,4 млрд куб. м, в 2012 г. - 54,8 млрд куб. м, в 2011 г. - 59,3 млрд куб. м, 2010 г. - 57,6 млрд куб. м, 2009 г. - 51,9 млрд куб. м, 2008 г. 66,3 млрд куб. м, 2007 г. - 69,8 млрд куб. м, 2006 г. - 73,9 млрд куб. м, 2005 г. - 76,4 млрд куб. м, 2004 г. - 75,8 млрд куб. м, 2003 г. - 76,3 млрд куб. м, 2002 г. - 69,8 млрд куб. м, 2001 г. - 70,5 млрд куб. м, 2000 г. - 73,4 млрд куб. м.