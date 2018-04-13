СМКОР блокирует 0,16% налоговых накладных, - ГФС

И.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан отмечает, что система блокировки налоговых накладных останавливает 0,16% документов.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС, передают Українські Новини.

За три недели работы нового механизма СМКОР было обработано более 11 млн штук налоговых накладных, из которых остановлено 18 тыс. документов.

По словам Продана, на данный момент уже отсутствуют массовые обращения плательщиков налогов о неправомерной блокировке накладных.

По состоянию на 11 апреля ГФС принято к рассмотрению более 7,6 тыс. таблиц плательщиков налогов о подтверждении реальности проведенных операций по остановленным налоговым накладным.

По результатам рассмотрения принято автоматически 2,5 тыс. документов, учтено 1,5 тыс. документов, не учтено - 3,7 тыс. документов.

Как сообщали Українські Новини, в конце прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в Налоговый кодекс, согласно которому вводятся новые временные правила регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки.

Все налоговые накладные, регистрация которых приостановлена в соответствии с критериями оценки степени рисков, должны быть зарегистрированы в едином реестре со 2 января 2018 года.