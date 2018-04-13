Минфин инициирует обязательное декларирование доходов гражданами с высокими доходами

Министерство финансов инициирует обязательное декларирование доходов гражданами с высокими доходами.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Минфин представил для публичного обсуждения проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно критериев определения лиц с высокими доходами".

Во исполнение Стратегии по реформированию системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы, принятой Кабинетом Министров, Минфин наработал законопроект, который позволит уменьшить уровень уклонения от уплаты налогов среди налогоплательщиков с высокими доходами и одновременно ввести мировую практику в работе с налогоплательщиками с высокими доходами.

В частности, законопроект предусматривает введение критериев определения физических лиц с высокими доходами, взятие такой категории на учет и ежегодное представление налоговой декларации независимо от содержания налоговыми агентами налога на доходы физических лиц и военного сбора с их доходов.

Также документ предусматривает получение Государственной фискальной службой доступа к информации о банковских счетах указанной категории физических лиц и расширение объема информации, которая будет предоставляться банковскими учреждениями по письменному требованию фискальной службы по банковским счетам лиц с высокими доходами при условии надлежащей защиты таких данных.

По мнению министерства, документ предусматривает внедрение мировой практики в работе с налогоплательщиками, имеющих большие доходы, а также эффективный контроль полноты и своевременности уплаты налогов.

Как сообщали Українські Новини, по результатам декларационной кампании за 2016 год 63 физлица задекларировали доходы общей суммой более 7,658 млрд гривен.

Государственная фискальная служба в свою очередь доначислила 225,2 млн гривен налога на доходы физлиц и 26,6 млн гривен военного сбора.