Финансовые новости
- |
- 13.04.18
- |
- 10:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин инициирует обязательное декларирование доходов гражданами с высокими доходами
09:18 13.04.2018 |
Министерство финансов инициирует обязательное декларирование доходов гражданами с высокими доходами.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Минфин представил для публичного обсуждения проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно критериев определения лиц с высокими доходами".
Во исполнение Стратегии по реформированию системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы, принятой Кабинетом Министров, Минфин наработал законопроект, который позволит уменьшить уровень уклонения от уплаты налогов среди налогоплательщиков с высокими доходами и одновременно ввести мировую практику в работе с налогоплательщиками с высокими доходами.
В частности, законопроект предусматривает введение критериев определения физических лиц с высокими доходами, взятие такой категории на учет и ежегодное представление налоговой декларации независимо от содержания налоговыми агентами налога на доходы физических лиц и военного сбора с их доходов.
Также документ предусматривает получение Государственной фискальной службой доступа к информации о банковских счетах указанной категории физических лиц и расширение объема информации, которая будет предоставляться банковскими учреждениями по письменному требованию фискальной службы по банковским счетам лиц с высокими доходами при условии надлежащей защиты таких данных.
По мнению министерства, документ предусматривает внедрение мировой практики в работе с налогоплательщиками, имеющих большие доходы, а также эффективный контроль полноты и своевременности уплаты налогов.
Как сообщали Українські Новини, по результатам декларационной кампании за 2016 год 63 физлица задекларировали доходы общей суммой более 7,658 млрд гривен.
Государственная фискальная служба в свою очередь доначислила 225,2 млн гривен налога на доходы физлиц и 26,6 млн гривен военного сбора.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|От национализма к социализму. Сколько голосов у Тимошенко отберет Тягнибок
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский обсуждал с Ложкиным, что Порошенко больше не будет президентом
|Курс доллара на межбанке 11 апреля подорожал на отложенном спросе и спекуляциях
|НБУ ожидает размещения Украиной еврооблигаций на $2,5 млрд в 2018 и $1,5 млрд в 2019
|Платежи Украины по внешнему госдолгу в 2019 г. вырастут до $5,8 млрд, в 2019 – до $6,8 млрд – Минфин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин инициирует обязательное декларирование доходов гражданами с высокими доходами
|Украина будет участвовать в разработке нового танка для Индии – “Укроборонпром”
|Ради “доллара по 8” Янукович исчерпал золотовалютные резервы страны - эксперт
|Украина подписала конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам
|Цены на нефть 13 апреля отошли от трехлетних максимумов и умеренно снижаются
|Fitch повысило рейтинг дефолта Нафтогаза до уровня “В-”, прогноз “стабильный”
Это интересно
|Швейцарская купюра в 10 франков признана самой красивой банкнотой года в 2017 году
|Кабмин: водители с первым двухлетним удостоверением при нарушении будут лишены его навсегда
|Слайдер Doogee Mix 4 получит экран на всю переднюю панель и SoC Snapdragon при цене менее $300
|Космический отель “Аврора” предлагает резервировать номера по $9,5 млн
|На автосалоне в Нью-Йорке состоялась мировая премьера пятидверной версии Audi RS5 — Sportback
|Facebook анонсировал возможность платного отказа от рекламы
|Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti и полуавтопилот