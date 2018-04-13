Ради “доллара по 8” Янукович исчерпал золотовалютные резервы страны - эксперт

Искусственное удержание курса доллара на уровне 8 гривен во времена президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова привело к тому, что золотовалютные резервы Украины значительно сократились.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказал бывший банкир Роман Сульжик.





По его словам, во время правления Януковича внешний долг Украины вырос со 100 млрд до 140 млрд долларов США. Когда он пришел к власти, запасы золотовалютных резервов Украины составляли порядка 35 млрд долларов, а после него осталось 20 млрд долларов.

"Все эти резервы и были потрачены на то, чтобы держать курс гривны по 8. На самом деле курс гривны, чтобы он был сбалансированным и резервы не тратились, должен был плавно увеличиваться. Вместо этого его искусственно держали на уровне 8", - сказал Сульжик.

По мнению экс-банкира, справедливый курс доллара сейчас должен быть на уровне 23-24 гривен. Роман Сульжик считает положительным, что дискуссия в правительстве, парламенте и НБУ идет в сторону валютной либерализации. В частности, он отметил внесенный президентом Петром Порошенко закон о валютной либерализации.

"Это действительно те вещи, которые позволят нам интегрировать Украину в мировую финансовую систему", - считает экс-банкир.

Напомним, НБУ и президент предлагают законодательные изменения на валютном рынке. Основные нюансы НБУ и президент предлагают законодательные изменения на валютном рынке. Основные нюансы 19 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О валюте" - единый рамочный законодательный акт, регулирующий вопросы организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора. Его как неотложный подал президент Украины Петр Порошенко. Документ после обсуждений и согласований раньше подготовил Нацбанк.

В Нацбанке подчеркивают, что принятие закона сделает возможным переход Украины к новой - либеральной, прозрачной и современной - модели валютного регулирования.

Новая модель предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом". Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений.