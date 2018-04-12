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НБУ оставил неизменными прогноз роста ВВП и инфляции на 2018-2020гг
14:24 12.04.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) оставил неизменным прогноз экономического роста и потребительской инфляции в стране на 2018-2020 гг., сообщается на веб-сайте центробанка
"Как и ранее, НБУ прогнозирует ускорение роста реального ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году. Основным двигателем роста экономики будет оставаться частное потребление", - отмечается в сообщении.
Соответствующие ожидания центробанк аргументирует сохранением высоких темпов роста реальных заработных плат, поддерживаемого активными миграционными процессами, а также смягчением фискальной политики, в том числе из-за дальнейшего повышения социальных стандартов, сохранением активной инвестиционной деятельности предприятий.
Рост реального ВВП в 2019-2020 гг., по оценкам НБУ, замедлится до 2,9%.
"Соответствующая динамика будет обусловлена ослаблением эффекта фискального смягчения и достаточно жесткой монетарной политикой, необходимой для возвращения инфляции к целевому уровню", - объясняет НБУ.
Вместе с тем центробанк добавляет, что в случае более решительного проведения властями Украины структурных реформ темпы экономического роста могут быть выше.
Прогнозы по инфляции также не изменились: к концу года НБУ ожидает замедление роста индекса потребительских цен до 8,9% с 13,7% в 2017 году, в 2019 году – до 5,8%, в 2020 году – до 5%.
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