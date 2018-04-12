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Кабмин определил, какие здания не подлежат проверке на энергоэффективность
10:21 12.04.2018 |
Кабинет министров Украины утвердил перечень зданий промышленного и сельскохозяйственного назначения, объектов энергетики, транспорта, связи и обороны, складских помещений, на которые не распространяются минимальные требования к энергетической эффективности зданий, и которые не подлежат сертификации энергоэффективности.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Отмечается, что принятие соответствующего постановления направлено на выполнение Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в части имплементации 31 Директивы ЕС по энергетической эффективности зданий.
Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий внедрение системы обязательного аудита энергоэффективности зданий и определяющий основные энергоэффективные меры для сооружений.
Законом, в том числе, предусматривается внедрение сертификации энергетической эффективности для объектов строительства и существующих зданий. Целью сертификации является определение фактических показателей энергоэффективности зданий, проведение оценки соответствия указанных показателей установленным минимальным требованиям.
Также предполагается разработка рекомендаций по повышению уровня энергетической эффективности зданий, учитывающих местные климатические условия, которые будут технически и экономически обоснованными.
Срок действия сертификата энергетической эффективности здания, согласно европейским нормам, будет составлять не более 10 лет.
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