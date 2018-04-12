Рост цен производителей в Украине в марте замедлился до 0,3% - Госстат

Цены в промышленности Украины в марте 2018 года увеличились на 0,3%, тогда как в феврале они повысились на 1,2%, в январе – 4,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам марта этого года рост цен производителей замедлился до 15,9% с 19,6% по итогам февраля и 22% – по итогам января.

Основная причина замедления – резкое удешевление металлических руд, цена которых за месяц снизилась на 10,7%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в марте повысились на 0,5%, а при поставках за пределы Украины зафиксировано их снижение на 0,8%. В годовом измерении рост составил соответственно 18,6% и 7,9%.

С начала этого года цены производителей в Украине повысились на 5,9%, в том числе в пределах Украины – на 6,6%, за ее пределы – на 2,8%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в марте цены снизились на 4,8%, в т.ч. в добыче металлических руд на 10,7%, сырой нефти и природного газа на 1,1%.

В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 0,2%, в частности: производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 1,8%, производство хлеба и хлебобулочных изделий, производства напитков – на 1,6%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств, производство компьютеров электронной и оптической продукции – на 1,6%, производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 1,5%.

При этом в производстве сахара снижение цен составило 7,5%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 3,7%, товаров промежуточного потребления – на 1,5%

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха произошел рост цен на 3,1%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.

Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За первый квартал этого года она составила 3,5%, в том числе в марте – 1,1%, а в годовом измерении по итогам марта 13,2%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в марте 2018 года¹, %

март 2018 к февралю 2018 март 2018 к декабрю 2017 март 2018 г. к марту 2017 январь-март 2018 к январю-марту 2017 Промышленность всего 100,3 105,9 115,9 119,1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 95,2 100,3 112,7 119,6 Добыча каменного угля 100,0 100,1 139,1 138,4 Добыча сырой нефти и природного газа 98,9 100,3 108,9 109,4 Добыча металлических руд 89,3 99,1 99,3 113,9 Перерабатывающая промышленность 100,2 103,8 113,7 115,6 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100,5 102,3 110,3 111,1 производство мяса и мясных продуктов 101,0 101,8 123,9 125,7 производство молочных продуктов 100,6 102,0 112,7 113,9 производство хлеба и хлебобулочных изделий 101,6 103,1 113,2 114,7 производство сахара 92,5 98,0 79,9 88,8 производство напитков 101,6 106,3 118,8 116,9 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 99,9 101,9 110,6 111,4 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 99,8 104,4 112,2 113,0 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 96,3 93,5 117,1 125,4 Производство химических веществ и химической продукции 100,7 103,5 109,6 112,6 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 101,5 104,6 111,5 111,2 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 101,8 105,1 111,8 112,4 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 100,2 106,6 119,7 122,6 Машиностроение 100,7 107,3 117,3 118,2 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 101,6 105,2 108,8 109,5 Производство электрооборудования 100,0 109,1 126,0 127,4 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100,0 105,8 112,3 113,3 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 101,6 108,2 118,7 119,1 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 103,1 113,8 122,4 127,4 Товары промежуточного потребления 98,5 105,0 115,0 119,2 Инвестиционные товары 101,2 106,8 116,2 117,0 Потребительские товары краткосрочного пользования 100,4 102,0 109,6 110,4 Потребительские товары длительного пользования 100,7 103,0 111,1 112,5 Энергия 101,5 108,6 121,1 125,8

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Данные: Госстат