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Во Всемирном банке посоветовали отложить введение накопительных пенсий
08:18 11.04.2018 |
Во Всемирном банке считают, что вводить накопительные пенсии с января 2019 рано. Об этом во время презентации полугодового экономического прогноза для Украины заявил ведущий экономист и руководитель программы по Беларуссии, Молдове и Украине представительства Всемирного банка в Украине Фарук Кхан, передает корреспондент УНН.
"Пенсионная реформа помогла повысить адекватность обеспечения и стабилизировать фискальные расходы. Дополнительные инициативы в сфере пенсионного обеспечения не должны подрывать эти основные принципы пенсионной системы. Введение накопительной системы с января 2019 должно быть отложено, поскольку это может негативно повлиять на взносы в нынешнюю систему и создать дополнительные фискальные обязательства. Кроме того развитие финансовых инструментов недостаточно", - подчеркнул Фарук Кхан.
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