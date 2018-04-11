Всемирный банк считает проблемным достижение запланированных показателей дефицита госбюджета в 2018-2019

Всемирный банк (ВБ) считает, что Украине будет тяжело выполнить запланированные показатели дефицита государственного бюджета в 2018-2019 годах.

Об этом говорится в тематической записке Всемирного банка, текстом которой располагают Українські Новини.

Банк отмечает, что в госбюджет-2018 фактически заложены более высокая зарплата в госсекторе и расходы на первичную медико-санитарную помощь, что увеличит долю расходов бюджета на оплату труда с 17,2% до 18,7% ВВП.

Также дополнительных расходов потребует повышение пенсий военнослужащим, а зарплата и пенсии скорее всего продолжат свой рост в 2019 году из-за выборов.

Также возможно увеличатся размеры выплат по жилищным субсидиям вследствие вероятного роста тарифов.

"Как результат будет сложно достичь показателей фискального дефицита на уровне 2,5% ВВП в 2018 году и 2,7% ВВП в 2019 году", - говорится в документе.

Также ВБ отмечает, что размеры целевых поступлений госбюджета-2018 выглядят очень оптимистичными, о чем свидетельствует недовыполнение доходов в 1-м квартале на 3,1%.

Банк подчеркивает, что в текущей ситуации повышение зарплат учителей, врачей и госслужащих должно сопровождаться мерами по оптимизации сети школ, больниц и численности сотрудников в зависимости от возможностей государства для соблюдения фискальной дисциплины.

"В этом контексте достижение целевых показателей дефицита требует улучшения адресности субсидий на жилищно-коммунальные услуги, определения доступных вариантов повышения пенсий в государственном секторе и дальнейшего роста заработной платы в зависимости от реалистических мер по оптимизации сети школ и больниц и кадрового состава в государственном секторе", - говорится в документе.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины 3,5% в 2018 году при условии скорейшего проведения ряда реформ.

Минимальная зарплата выросла на 523 гривны до 3 723 гривен с 1 января 2018 года.

Верховная Рада при принятии госбюджета-2018 поручила Кабинету Министров рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4 200 гривен в 2018 году.

До этого Президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен в 2018 году.

В конце февраля вице-премьер-министр Павел Розенко сказал, что рассчитывает на повышение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен по итогам 1-2-го кварталов 2018 года.