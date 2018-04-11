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Товарооборот между Украиной и Беларусью в январе возрос 15-16% - посол
14:46 10.04.2018 |
Рост товарооборота между Украиной и Беларусью в январе 2018 года составил 15-16%, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
"Товарооборот у нас растет. Сейчас выйдем на $4,5 млрд, даже больше... В январе 2018 года мы вышли на рост в 15-16%", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.
И.Кизим добавил, что в 2017 году соответствующий показатель составил 18%.
"Позитив у нас идет в последние два года после падения в 2014-2015 гг.", - добавил дипломат, напомнив, что в 2012-2013 гг. товарооборот между Украиной и Беларусью составил $8 млрд.
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