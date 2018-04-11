Украине необходимо привлечь внешние заимствования $8 млрд в 2018-2019, - Всемирный банк

Всемирный банк прогнозирует, что Украине необходимо привлечь 8 млрд долларов внешних заимствований в 2018-2019 годах.

Об этом на пресс-конференции сообщила ведущий экономист банка Анастасия Головач, передают Українські Новини.

Она отметила, что в эту сумму входят как средства, которые планируется привлечь от размещения еврооблигаций, так и средства, которые должны поступить в рамках завершения текущей программы сотрудничества с Международным валютным фондом, а также средства ЕС и ВБ.

Руководитель программ и ведущий экономист ВБ Фарук Кхан также подчеркнул необходимость сотрудничества с МВФ для Украины в ближайшие несколько лет, но прямо не ответил относительно необходимости новой программы сотрудничества Украины с МФВ.

"Мы считаем, что сотрудничество Украины и МВФ очень важно сейчас, это наиболее важная вещь. И мы считаем, что сотрудничество будет сохранять свою важность в течение следующих нескольких лет" - сказал Кхан.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк напоминает о необходимости скорейшего завершения ряда реформ.

Также Всемирный банк против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.