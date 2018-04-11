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Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины 3,5% в 2018 году
13:17 10.04.2018 |
Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины 3,5% в 2018 году.
Об этом сообщил руководитель программ и ведущий экономист ВБ Фарук Кхан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины во вторник, передают Українські Новини.
Кхан добавил, что если не будут проведены необходимые реформы, то в 2018-2019 рост ВВП может снизиться на 2 п.п.
При этом экономист офиса Анастасия Головач отметила, что инфляция в Украине в текущем году может достичь 10%.
"По нашим оценкам расходы на оплату труда в этом году составят более 18% ВВП. Это, несмотря на то, что зарплаты для учителей, врачей и госслужащих уже достигли докризисного значения. Эти фискальные риски являются очень высокими, в связи с чем, мы ожидаем инфляцию на уровне до 10% в этом году", - сообщила она.
При этом прогноз роста ВВП на 2019-2020 годы сохранен на уровне 4%.
Инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 9,9% (ранее прогнозировалась на уровне 7%), в 2019 - 7,3% (предыдущий прогноз - 6,5%) и в 2020 - 6,5% (предыдущим прогноз - 6%).
Номинальный ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 3 428 млрд гривен, в 2019 - 3 854 млрд гривен, и в 2020 - 4 314 млрд гривен.
Рост импорта прогнозируется на уровне: в 2018 - 14%, в 2019 - 7,2%, в 2020 - 5,8%.
Рост экспорта в этом году ожидается на уровне 8%, в 2019 - 6,4%, в 2020 - 5,9%.
Дефицит госбюджета в текущем году Всемирный банк ожидает на уровне 2,5% ВВП, в 2019 - 2,7% ВВП и в 2020 - 2,4% ВВП.
При этом госдолг в этом году ожидается на уровне 75,1% ВВП в 2019 - 73,5% ВВП и в 2020 - 68,4% ВВП.
Как сообщали Українські Новини, в октябре прошлого года Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в 2018 - 3,5%, в 2019 и 2020 - по 4%.
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